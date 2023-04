Vuelven cruces ilegales por Santa Teresa

Desde que comenzó abril, el 35 por ciento de los encuentros de migrantes realizados por los agentes de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso han ocurrido en la zona de Santa Teresa, informó la autoridad estadounidense.

“Los agentes en Santa Teresa utilizan todoterreno para interceptar a migrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos en Nuevo México”, dio a conocer al informar que más de tres de cada siete cruces irregulares ocurren por el desierto entre Juárez y Nuevo México, incluida la zona de Sunland Park.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la autoridad encargada de vigilar la frontera con México, sus agentes han encontrado durante abril a más de mil migrantes irregulares diariamente, en el sector que comprende desde la frontera en Nuevo México con el poblado de El Berrendo, municipio de Janos, hasta la zona de Texas, casi a la altura de El Porvenir, en el Valle de Juárez.

Aunque diariamente cientos de migrantes cruzan el río Bravo/Grande entre Ciudad Juárez y El Paso para entregarse con los agentes estadounidenses con la esperanza de ser puestos en libertad en El Paso, cientos más intentan ingresar al vecino país con la intención de no ser descubiertos, porque no buscan asilo o porque temen ser devueltos a México o directamente a su país.

“Yo pasé por Anapra, para que no me devolvieran, porque a los que se entregan en las puertas los están devolviendo por otras fronteras… pero igual me agarraron y me devolvieron después de seis días”, narró ayer ‘Luis’, como pidió identificarse un migrante venezolano de 26 años de edad, quien luego fue enviado a la Ciudad de México por las autoridades mexicanas, pero decidió regresar a Ciudad Juárez a bordo del tren de carga.

“Chantal”, una migrante salvadoreña, aseguró también que ha sido expulsada cinco veces a esta frontera, luego de intentar cruzar el desierto de Santa Teresa o los cerros de Anapra.

La Patrulla Fronteriza del sector El Paso compartió dos imágenes en donde se observa un grupo de al menos 35 personas migrantes, entre hombres y mujeres, el cual fue encontrado en medio de la oscuridad y con la ayuda de vehículos todoterreno en la zona de Santa Teresa.