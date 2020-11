Afecta muro de Trump abasto de agua en EP

Un proyecto de construcción de la continuación del muro fronterizo de Donald Trump podría perjudicar severamente a la comunidad de El Paso, de acuerdo con el Distrito de Mejoramiento de Agua No. 1 del Condado de El Paso (EPCWID).

“En caso de que se continúe con este cerco que quieren añadir al norte del canal, se vería significativamente repercutida nuestra comunidad”, dijo en entrevista a El Diario, Jesús Reyes, gerente general de EPCWID, quien destacó que actualmente se encuentra ‘bloqueada’ la extensión de la construcción del muro fronterizo por unidades de EPCWID.

“Este canal no sólo entrega agua a más de 40 mil acres de siembra, sino a una de las plantas tratadoras de agua de El Paso Water”, agregó.

EPCWID dijo que el último proyecto en la frontera bajo la dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) entre EU y México dañará el acceso a la infraestructura fundamental para el suministro de agua y la protección contra inundaciones de El Paso.

Según el EPCWID, CBP está construyendo una segunda barrera fronteriza en el lado norte de la Extensión del Canal Americano que suministra la mayor parte del agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Johnathan-Roger de El Paso.

Reyes informó que ‘esta barrera cortaría el acceso de operación y mantenimiento al canal en esa área, ya que el lado sur del canal ya está cortado por una barrera existente’.

“Es lo que no entendemos, ¿por qué es necesario otra cerca?, si ya está una en el lado sur. Lo único que causará es que nosotros no podamos ingresar a darle mantenimiento al canal y que, en caso de una emergencia, no podamos entrar con equipo especial de inmediato a tratar de resolverla”, expresó Reyes.

Quiere acelerar construcción

Y es que, de acuerdo con la dependencia, debido a los resultados políticos y el poco tiempo que le queda a Trump en la administración del país, se ha acelerado de forma significativa el proceso de construcción del muro, con la intención de que ‘se concluya lo máximo posible’, para antes de que el republicano deje el puesto.

“Es lo que busca este presidente, que se logre terminar rápido todo, sin ver o conocer a quien se va a perjudicar”, señaló el gerente de EPCWID.

Reyes señaló que la presión de Trump por erigir el sistema de barrera fronteriza en El Paso está poniendo en riesgo el suministro de agua de la ciudad y la protección contra inundaciones.

En un comunicado, el Distrito No. 1 de Mejoramiento del Agua del Condado de El Paso dijo que está en ‘desacuerdo con CBP y el gobierno federal en relación con una extensión de barrera adicional a lo largo del lado norte de la extensión del Canal Americano’. La preocupación incrementa ya que esta última decisión se tomó sin consultar al distrito de agua.

“Este canal corre paralelo con el Border Highway, desde Bowie High School y hasta la salida de Fonseca, el canal corre a lado de la valla metálica. Este canal se hizo en 1994 y se pagó con fondos por parte de agricultores y la Ciudad de El Paso”, dijo Reyes.

Sin respuesta oficial

De acuerdo con Reyes, CBP fue cuestionado por el Distrito, pero los funcionarios no informaron el por qué se necesitaban dos ‘barreras tan juntas’.

“Se contactó a CBP, al Cuerpo de Ingenieros, pero dijeron que las ordenes venían de Washington, se lavaron las manos. Ya hablamos con la Comisión Internacional de Aguas, veremos que podemos resolver”, comentó Reyes.

Actualmente, la frontera entre Estados Unidos y México en esta área ya está protegida por la valla metálica de más de 30 pies de altura, otra malla de ciclónica en el lado sur que, además, cuenta con una corona de púas. Esta área está ubicada en una de las zonas más seguras y patrulladas activamente áreas de toda la frontera con México.

La extensión del Canal Americano fue construida en 1998 para conservar agua y brindar protección contra inundaciones para El Paso y consiste en un canal de concreto de mil 500 pies cúbicos por segundo con caminos de operación y mantenimiento en ambos lados del canal.

El Distrito y la Ciudad de El Paso pagaron el costo compartido local para construir el canal.

En 2018, CBP construyó la valla fronteriza en el lado mexicano del canal que bloquea el acceso anterior para operar y mantener el canal desde el lado sur.

“Aparte este cerco que es tan peligroso para la gente, para esas personas que cruzan, hemos tenido 18 ahogados este año y con este cerco será imposible darles rescate a estas personas”, dijo Reyes.

Bloquean muro de Trump

El gerente de EPCWID dijo que desde el miércoles, unidades vehiculares del Distrito de agua están bloqueando la construcción de la barrera adicional.

“Iniciaron construcciones desde el miércoles, pero los bloqueamos con unidades y trocas para que no pudieran seguir adelante”, dijo Reyes a El Diario de El Paso

“Ahora tenemos a nuestros abogados trabajando en una orden para restringir el paso. Pensamos entregarla el lunes ante la Corte”, señaló Reyes. Declaró que en caso de que se siguiera adelante con esta nueva extensión de la valla fronteriza, se perjudicaría el sistema de aguas totalmente si se presentarán lluvias severas en esta frontera. El Diario de El Paso trató de ponerse en comunicación con las agencias federales, sin embargo, no hubo respuesta al cierre de esta edición.