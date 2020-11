Decepciona a enfermeras de El Paso freno a orden de cierre de negocios

Cortesía

El Paso.- Varias enfermeras de la organización Enfermeras Nacionales Unidas (NNU), se pronunciaron hoy en contra de la decisión del Tribunal ante la suspensión de la directiva del juez Ricardo Samaniego, del Condado de El Paso, en la que se ordena el cese temporal de operaciones de negocios no esenciales para detener el aumento de contagios por Covid-19.

A través de una conferencia vía zoom, Ariana Lucio, enfermera que ha trabajado por más de ocho años y la mayor parte en el Centro Médico Del Sol, dijo que todo el personal de enfermeras está insatisfecho ante la decisión tomada.

“Quiero decir que estamos muy decepcionados de que se haya parado la orden de cierre de negocios. Las condiciones están muy feas en el hospital. Estamos llenos en los hospitales de pacientes con Covid-19, hasta hay carpas afuera del hospital porque ya no caben en el hospital”, dijo Lucio

A demás, las enfermeras expresaron su apoyo a la magistrada Yvonne Rodríguez que se pronunció sin autoridad para detener la orden girada por Samaniego ya que el dictamen no fue unánime por parte de los 3 jueces que conforman la corte de apelaciones.

“NNU está totalmente de acuerdo con la disidencia de la jueza Yvonne Rodríguez, quien advirtió sobre las consecuencias en un momento en que los cuerpos continúan apilando en camiones refrigerados aquí en El Paso porque nuestras morgues están llenas y el médico forense tiene una acumulación de cadáveres, cada nuevo paciente en nuestros hospitales es un paciente con Covid-19”, señaló la organización en una declaración.

La organización señaló que más de 50 enfermeras registradas en el condado de El Paso se han infectado este año, y que “sus miembros son testigos de la tragedia diaria de un sistema hospitalario que se ha visto completamente abrumado en las últimas semanas, lo que lleva a una acumulación de cadáveres a medida que las funerarias locales se llenan al máximo”, señalaron.

Lucio añadió que muchas personas no son atendidas debido a que tienen miedo de contagiarse al ingresar a un hospital.

“Muchas unidades ya se han convertido exclusivamente para pacientes de Covid-19. Los pacientes que no tienen son muy pocos y la gente que no está infectada no se atiende porque tiene miedo de contagiarse y no sabemos cuánta gente se está quedando en casa y no se esta tratando por esta situación”, añadió.

“Es muy triste cuando los pacientes están muy enfermos y nosotros tenemos que decirle a la familia por teléfono que su familiar se está deteriorando y que lo van a intubar. Todo esto afecta mucho a la comunidad, a las enfermeras, a los doctores. Hacemos todos lo que podemos para ayudar, pero llega un momento en el que es todo lo que pudimos dar”, añadió la enfermera miembro de NNU.

La enfermera dijo que se necesita el apoyo de los políticos para terminar con la pandemia por lo que suplica a la comunidad que sea consciente ante la decisión que se tomó el día de ayer.

Necesitamos el apoyo de los políticos para que piensen en la comunidad, claro que también pensamos en los negocios, pero ¿qué negocios va a haber si nos estamos muriendo? Les suplicamos que se queden en su casa, que usen sus máscaras”, dijo.

“Tenemos que pensar en el futuro y la única manera que vamos a sobrevivir es aislándonos hasta que llegue una vacuna. Necesitamos el apoyo de la comunidad y el apoyo de la política”, finalizó.