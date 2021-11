Adquiere empresa de California a la paseña Lub n Go

El Paso— Oil Changers, con sede en California, adquirió Lube 'n Go de El Paso, Texas, según un comunicado de prensa.

El acuerdo agrega 14 ubicaciones a la cartera de Oil Changers, la primera en Texas para la compañía. Actualmente se está construyendo una de las ubicaciones. Mark Bochnowski es el operador de Lube 'n Go. Fue Operador del Año de NOLN en 2017, y la compañía ha estado en el negocio durante 45 años.

"Si bien operaremos con un nuevo nombre, nuestro amor por el verde y el amarillo y los huéspedes que ayudaron a hacernos lo que somos hoy siempre será profundo", dijo Bochnowski en el comunicado de prensa. "La familia Lube‘ n Go está agradecida por los 45 años que hemos mantenido vehículos e interactuado con ustedes, nuestros leales huéspedes ".

El presidente de Oil Changers, Eric Frankenberger, dijo en el comunicado que se siente afortunado de construir sobre el legado de Lube 'n Go.

"Mire detrás de la cortina de la marca Lube 'n Go y no encontrará nada más que gente espectacular, trabajadora con un gran corazón por su familia y comunidad", dijo Frankenberger. "Me siento honrado de dar la bienvenida a un grupo tan increíble de personas a la familia Oil Changers y continuar creciendo y desafiándonos mutuamente para ser los mejores para nuestros huéspedes ".

Oil Changers anunció que Mark Bochnowski, quien vendió sus talleres de lubricación rápida a la empresa, se unirá al equipo de liderazgo.

Su título es vicepresidente de desarrollo comercial y trabajará con el liderazgo de Oil Changers para "continuar expandiendo la huella de la marca a través de fusiones y adquisiciones", dice un comunicado de prensa.

"En esta nueva función, espero conectarme con otros propietarios de lubricantes rápidos, ya que puedo comprender de primera mano los temores, las dudas y la emoción general que pueden sentir por el próximo paso", dijo Bochnowski en el comunicado. "Siempre he tenido como objetivo tomar decisiones comerciales que sé que beneficiarán a los miembros de mi equipo y a la comunidad, y sé que no estoy solo en eso".