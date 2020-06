Reclaman empresarios extensión de cierres

Archivo, El Diario

Mantener cerrados ciertos giros de empresas por al menos una semana más complica la situación que enfrentan desde hace más de 80 días, cuando quedaron paralizadas por la pandemia, coincidieron representantes de la iniciativa privada.

Dirigentes de cámaras empresariales mencionaron que desde entonces enfrentan pérdidas millonarias y varios establecimientos se vieron en la necesidad de cerrar definitivamente y despedir a su personal, ya que pagar la nómina sin tener ingresos ha sido muy difícil.

Alejandro Ramírez Ruiz, empresario y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Juárez, dijo que así como obligaron a miles de comercios a cerrar sus puertas y permanecer sin ingresos, el Gobierno del Estado no debería abrir la oficina de Recaudación de Rentas.

“¿Qué diferencia puede haber entre las oficinas de Pueblito Mexicano y un centro comercial?, el viernes estuve por ahí y había mucha gente sin cubrebocas”, resaltó. “Ellos dicen que Recaudación de Rentas sí es esencial, pero ¿qué pasaría si tuviera que sufrirla como estamos sufriendo nosotros?”.

Asimismo, la frontera reportó 380 personas recuperadas, a las que Jorge planea añadirse en unos días, una vez que los síntomas acaben para él y pueda ver a sus hijos, de 10 y 12 años de edad.

“No tuve fiebre, pero tenía una tos que no era normal y me dolía la cabeza, raro, pero sí me dolió y el pecho”, recuerda.

Prosigue: “Yo ya voy de salida, de hecho, yo no pensé que tenía Covid-19 pero resulta que fui y me hice el examen y salí positivo, pero yo no tengo síntomas fuertes, como otra gente. Le calculo una semana más de cuarentena y ya me reincorporo a mi trabajo; es que es una enfermedad que te pega (en lo emocional) porque no haces las cosas que comúnmente haces”.

Aunque afirma que los estragos psicológicos de un padecimiento como éste son fuertes, dice que “no hay que ser fatalistas” con esta enfermedad, que, aunque no deja de ser peligrosa y presenta en Juárez una letalidad de 21.29 por ciento oficialmente, tampoco implica muerte segura.

Sostiene que a la par de que la Secretaría de Salud hace su esfuerzo, la comunidad también debe colaborar ejercitándose y comiendo de manera saludable, para evitar tener enfermedades como diabetes e hipertensión que con el Covid-19 puedan complicarse.

Dicha dependencia informó que a nivel estatal se han contabilizado 474 defunciones y 2 mil 835 contagios por coronavirus, con 696 recuperados, por lo que es indispensable que la sociedad, tal como lo sugiere Jorge, coadyuve quedándose en casa y usando tapabocas para que los contagios puedan ralentizarse y se pueda atender a los pacientes sin que se saturen los hospitales.