Pagan mejor por experiencia en tecnología digital

Las personas con experiencia menor a los diez años y que recién ingresan al mercado laboral, principalmente en áreas en donde la tecnología digital se emplea en mayor medida son quienes perciben mejores ingresos, según explica Luis Huesca Reynoso, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Conacyt.

Durante su ponencia en el Primer Congreso Nacional de Fenómenos Económicos Actuales, el investigador presentó algunas de las principales diferencias en las maneras en que las empresas fijan los salarios en la frontera norte con respecto al resto del país, considerando los empleos formales, sobre todo, aquellas actividades distinguidas por el uso de tecnologías.

“Hay una caída salarial muy fuerte en los trabajos formales y los resultados de la investigación muestran que en esencia sí hay una diferencia en esta frontera en cómo las empresas pagan este tipo de empleos digitalizados”, dijo.

“Hemos visto que los jóvenes que están insertándose en el mercado laboral con una experiencia menor a los 10 años presentan mejores ingresos que aquéllos que no requieren de tanto de la parte tecnológica, sin embargo, esta situación tiende a revertirse con la adquisición de experiencia”, agregó.

Huerta Reynoso explicó que a medida que el trabajador adquiere experiencia o sobrepasa la barrera de los diez años, su salario se revierte, es decir, que los empleos que no requieren de tanta digitalización comienzan a ganar mejor, en lo que calificó como una “inercia del inicio de la inserción laboral de los profesionistas”.

En términos de porcentaje, Huerta señaló que la diferencia de dichos salarios oscila entre un 8 y 13%, según la actividad a desarrollar.

Por otra parte explicó que en el caso específico de la frontera norte, durante 2019 los salarios de aquellos que emplean tecnología no fueron tan buenos como los no requieren de estas herramientas, en lo que puede parecer un desplazamiento por parte de las empresas.

“Una de las razones puede ser que las empresas están remunerando mejor las ocupaciones que tienen mayor demanda y no requieren tanto el uso de la tecnología, hablamos de sectores como la construcción, el comercio y los servicios”, dijo.



