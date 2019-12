Cierran otras tres estaciones de Arco

Ciudad Juárez.- Otras tres gasolineras de la empresa Arco fueron clausuradas luego de que el juez Séptimo de Distrito consideró prudente el cierre por un presunto riesgo para los juarenses, de acuerdo con acusaciones de otras empresas del ramo, confirmó ayer el abogado Iván Pérez, representante legal de la compañía.

Dijo que las estaciones de servicio estaban trabajando normalmente hasta ayer que fueron clausuradas. Estas se encuentran en Paseo de la Victoria número 8040, Santiago Troncoso 1601, en la colonia Lote Bravo, y la ubicada en Hacienda del Retiro número 3321, en la colonia Hacienda de las Torres Universidad.

Con el cierre de las tres estaciones de servicio ya son cinco las gasolineras de Arco clausuradas por orden de un juez. Las otras son las ubicadas en la avenida Adolfo López Mateos, que tiene 137 días cerrada, y la situada en calle San Carlos, del fraccionamiento del mismo nombre, al sureste de la ciudad, con 129 días sin operar.

Pérez dijo que la postura de la empresa Arco ha sido muy clara en este procedimiento jurídico y es que los demás empresarios no quieren la libre competencia en Ciudad Juárez, ante lo cual pretenden con procedimientos legales obligar a los juarenses a que consuman lo que ellos venden.

Explicó que el Juzgado Séptimo de Distrito ordenó el cierre de estas estaciones de servicio luego de que los otros empresarios del ramo depositaron 2 millones de pesos por cada una como garantía de perjuicios a un tercero, con base en lo cual depositaron 6 millones en total para que procediera el cierre de estos establecimientos.

“Nosotros hemos de insistir en que es un tema en el que utilizando un procedimiento judicial están protegiendo intereses de años porque no había competencia, uno o dos empresarios tenían el control económico en el despacho de la venta de gasolina. Con estas clausuras se demuestra que si realmente estuvieran preocupados por la salud de los juarenses, esos 6 millones de pesos los aportarían para aplicar políticas públicas a favor de la comunidad”, expresó.

Dijo que como abogado considera que se trata de un proceso tendencioso, donde no se encuentra una justificación para que hoy los juarenses no tengan otra opción dónde adquirir el combustible.

El abogado de Arco dijo que con esto van a aportar más pruebas ante el juzgado para demostrar que no son peligrosos y seguir peleando por los juarenses en la libre competencia.

“Arco es una empresa juarense y busca el mejor beneficio para la ciudad, que su decisión valga para los juarenses”, indicó.

La empresa Arco ofrece servicio de venta de gasolina en las estaciones situadas en calle Santiago Troncoso #9114 y Yepómera; Hacienda del Retiro #3321; avenida Tecnológico #3505; Valle del Sol #1128, esquina con Júpiter; Tecnológico #3018 y calle Agua Caliente; bulevar Zaragoza y Desierto Líbico #1708-45; Oaxaca #850 y Henequén; Eje Vial Juan Gabriel y Ponciano Arriaga; De las Torres 1910 y Mitla; Puerto La Palma 1851 y Tezozómoc; Oscar Flores Sánchez y Barranco Azul 8651; carretera a Casas Grandes y Eje Vial Juan Gabriel 951; Panamericana 9371 y Palo Alto, además de la estación Petrol en Gómez Morín y Camino Escudero.

Los problemas de Arco son jurídicos: Onexpo

Fernando Carbajal, representante de la Organización Nacional de Expendedores de petróleo (Onexpo), dijo que los socios de esta agrupación están muy aparte de los problemas que hay con Arco, pues son cuestiones jurídicas porque no cumplieron con la distancia entre estaciones de servicio al instalar las suyas.

Explicó que de acuerdo con el Reglamento de Desarrollo Urbano, las estaciones de servicio de gasolina no deben estar a una distancia de mil 500 metros a la redonda donde se encuentre otro establecimiento y eso no lo ha cumplido Arco.

“Esto es por distintas cuestiones, entre ellas la contaminación ambiental y la seguridad de la comunidad”, dijo Carbajal.

Comentó que Arco ha dicho que en EU están pegadas unas estaciones con otras, pero allá son muchas las estaciones de bomberos y muchos de estos elementos que no se tienen en Juárez.

“Ellos argumentan que venden litros de a litro, que no queremos competencia, pero la competencia es estar debidamente instalados y hay que cumplir con las distancias del Reglamento de Desarrollo Urbano. Esto ya tiene muchos años, aunque hay municipios que no la acataron, pero en Juárez sí”, expresó. Carbajal dijo que hasta ahora Arco es la única que no ha cumplido con esta reglamentación en cuanto a la distancia, por eso es el cierre de sus estaciones de servicio.