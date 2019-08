Padece México sequía bursatil

Ciudad de México— Con 20 meses sin una sola Oferta Pública Inicial (OPI), México registra uno de los peores desempeños en estas operaciones bursátiles, derivado de condiciones económicas adversas, pero también de un rezago estructural.

Aunque en toda América Latina las OPIs se han visto limitadas, debido a la continua agitación económica y política de la región y el clima de incertidumbre económica mundial, el problema en el país es más pronunciado, según especialistas consultados.

"Es la primera vez en la historia en que tenemos dos bolsas de valores enfocadas en promover el mercado bursátil y que el resultado de crecimiento es cero", afirma Carlos Ponce, socio Fundador de SNX, Constructores de Patrimonio.

Según Baker & McKenzie, en toda América Latina sólo hubo dos OPIs durante el primer semestre de 2019.

Grupo SBF recaudó 173 millones de dólares a través de su salida en la bolsa B3 de Sao Paulo, e Inmobiliaria Manquehue recaudó 69 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile.

Los recursos levantados representaron una disminución de 95 por ciento en cuanto al valor y 71 por ciento en volumen, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En México, la última OPI fue de Grupo México Transportes, en noviembre de 2017.

Los directores de las dos bolsas de valores que operan en México: María Ariza de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y José Oriol Bosch, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), coinciden en que la actual sequía está directamente relacionada con la incertidumbre que impera en la economía global, sumada a la que se creó con la llegada del actual Gobierno.

A decir de Alejandro Legorreta, presidente del Instituto VIF, organización que promueve inversiones en México, el rezago atiende también a causas estructurales, más que una coyuntura de corto plazo.

"Hoy solo cotizan 140 empresas en el mercado mexicano, menos que las 151 que cotizaban en 2005. Aún más impresionante es saber que había más de 300 empresas cotizando a finales de los años 80", comenta.

Entre los factores de la sequía, José Luis de la Rosa, asesor de inversiones y especialista del mercado bursátil, señala temor a la transparencia, especialmente en temas fiscales, al gobierno corporativo y los costos de cotizar en Bolsa.

El valor de capitalización de las empresas en Bolsa en México representó apenas 31.5 por ciento del PIB en 2018, cuando en Brasil llegaron a 49.1 por ciento, en Chile a 84.1 por ciento, en Malasia 112.3 y en Estados Unidos a 148.5 por ciento.

La nueva BIVA ha logrado sólo traer algunas emisiones de deuda, y a inicios de este año destapó la que sería su primera oferta pública inicial: un SPAC (empresa de adquisición de propósito especial) de la mexicana Bricks que debutaría en marzo, pero hasta ahora no hay fecha de salida.

La semana pasada, la firma Vista Oil & Gas llevó a cabo una operación en el mercado bursátil, que si bien fue tomada como una buena señal, al reactivar el mercado de capitales, no marca el fin de la sequía de OPIs, pues se trató de una oferta subsecuente y no de una oferta inicial.