Lotes en venta en la mejor ubicación

La belleza del escenario desértico, la cercanía y el fácil acceso están haciendo de Samalayuca el lugar ideal para tener una propiedad, motivo por el cual desde hace algún tiempo desarrolladores ofrecen terrenos de gran amplitud. Uno de ellos es Ocotillo Lotes Campestres.

El predio de 50 hectáreas se ubica sobre la Carretera Panamericana, a un costado de la Subestación Samalayuca Sur, a pocos minutos de Ciudad Juárez.

“Este año empezamos. Es un desarrollo que en su primera etapa tiene 22 hectáreas, todavía en venta”, comentó el desarrollador Luis Carlos García.

Para dar detalle de las ventajas que tiene Ocotillo Lotes Campestres sobre otros desarrollos, dijo que el predio rural cuenta con certeza legal, ya que no es un terreno ejidal.

“Una gran ventaja que tenemos es que no es terreno ejidal, nosotros tenemos escritura pública registrada”, aseguró García Corral dando así la seguridad a los interesados de que obtendrán documentos legales que ampararán la compra.

En el lugar, agregó, el orden y la buena convivencia se plantean de origen, con una lotificación ya hecha; así, la persona podrá adquirir un terreno de una hectárea, o sumar más metros a su propiedad si así lo desea.

Respecto a los servicios con los que se cuenta, indicó que el desarrollo tiene un pozo de agua del que se llevará el líquido a cada lote, por lo que cada uno tendrá su toma de agua.

“Estamos en proceso de meter la red hidráulica a los terrenos y también ya tenemos la empresa que va a meter la luz”.

De esta manera, quienes sueñen con tener un terreno alejado de la mancha urbana podrá construir en él una casa de campo o una terraza, con la comodidad de tener los servicios básicos.

Seguridad y privacidad son otras ventajas que ofrece el desarrollo, mismo que tiene una barda al frente y el acceso controlado.

“Tenemos una barda al frente del desarrollo y está todo cercado alrededor. Los demás lotes están abiertos, cualquier persona puede andar alrededor de tu propiedad y acá no, vamos a tener un acceso controlado y alguien que no tiene nada qué hacer ahí no entra. Actualmente hay un vigilante, cuando esté todo habitado se establecerá un comité de vecinos para regular eso”, apuntó.

Invierte en tu sueño

Habitantes de Ciudad Juárez y El Paso empiezan a ver óptima la posibilidad de tener una propiedad en el área de Samalayuca, gracias al esquema de financiamiento que Ocotillo Lotes Campestre plantea.

“Del valor total del terreno estamos pidiendo el 10 por ciento de enganche en el esquema de financiamiento, el precio por metro cuadrado es de 390 pesos y hasta 60 mensualidades. Para pagos de contado tenemos precios especiales” informó Luis Carlos García.

También insistió en que el lugar es ideal para las familias que quieren “darse una escapada y tener su propiedad en un terreno campestre, ya sea para hacer una cabaña o una terraza, una propiedad a dónde ir a pasar el fin de semana”.

Sábados y domingos agentes de ventas reciben a los posibles clientes, pero también se brinda atención entre semana si la persona así lo pide con previa cita.

Si requiere más información llame o envíe un mensaje al teléfono (656) 101-9769 o ingrese a Facebook en la página Ocotillo Lotes Campestres.