Instan generar energía limpia para potenciar inversión

Ciudad de México.- Si bien la cercanía de México con Estados Unidos contribuye a que se genere más inversión en el país, es indispensable contar con energías renovables para realmente incentivar la llegada de capital extranjero, refirió Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

"Los retos es que si no generamos energías renovables en este país, por más que estemos al lado de Estados Unidos, no van a venir a invertir", afirmó De la Madrid en su presentación en la edición 28 del Congreso del Comercio Exterior Mexicano del Comce.

PUBLICIDAD

Destacó que la industria automotriz ha hecho un compromiso internacional de no invertir en países donde no haya energías renovables suficientes y lo mismo para sus proveedores, lo que podría generar la salidad de empresas y capital.

"Ya me enteré de alguna empresa del sector automotriz que está sacando las partes de las líneas de los vehículos más sofisticados y de mayor valor agregado. Van dejando en México algunas de las más baratas por si se tienen que ir, por si tienen que salir. Mañana no podrían seguir invirtiendo en México si no encuentran energías renovables", explicó.

Agregó que en medio de la crisis de cambio climático, México se podría convertir en un exportador de electricidad renovable a través de los productos que envíe, como los autos eléctricos o productos agrícolas.

Comentó que Norteamérica es quizá la única región autosustentable en energía, lo cual es una potente ventaja comparativa.