Frena a IP insuficiencia de energía; urgen solución a Segob

Ciudad de México.— Un grupo de empresarios urgió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, resolver el problema de insuficiencia de luz, ya que debido a eso hay varios proyectos de inversión en el país, en todos los sectores, que están detenidos.

La petición se lanzó en una reunión privada que sostuvieron con Segob distintos representantes de la IP, en el marco de la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, uno de los principales foros empresariales del país.

"Hablamos de varios proyectos de inversión que están detenidos porque no hay suficiente electricidad, diferentes inversiones en varias partes de la República, en Mexicali, en San Luis Potosí, que simplemente no hay posibilidades; están las empresas listas para invertir y no hay suficiente electricidad, no hay luz.

"La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene suficiente luz para surtir y la CRE (Comisión Reguladora de Energía) no autoriza la generación por parte de las empresas del sector privado, por eso la petición a que esto se resuelva pronto", reveló en entrevista José Medina Mora, presiente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al término de dicha reunión.

La CFE, recalcó, simplemente responde que no hay manera de surtirlos, eso detiene la inversión.

"Sostenemos que si queremos crecer como País hay que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que tenga recursos para surtir la electricidad, sobre todo transmisión y distribución, pero también generación y que sea complementada con inversiones de la iniciativa privada.

"Si no hay estas inversiones no habrá suficiente energía, por lo tanto no se podrá crecer al ritmo que el País requiere", advirtió.

A Medina Mora le toca visitar todos los centros empresariales de Coparmex en México y en todos ha encontrado proyectos que ya están listos para invertir, pero que están parados por la incertidumbre de la reforma eléctrica.

"Están en espera de conocer cuáles van a ser las reglas por la incertidumbre que ha generado la indefinición de la ley de la industria eléctrica", indicó.

La IP también abordó con el Secretario de Gobernación la creciente inseguridad, el fortalecimiento de los policías municipales y la necesidad de un rediseño de los programas sociales.