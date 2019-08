Endurece petición de cumplimiento a proveedores

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria maquiladora es la solicitud a sus proveedores de la Opinión de Cumplimiento Positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues de ahí deriva la continuación de la relación comercial o no, explica Rosa Sáenz Díaz, directora de S&S Consultoría Fiscal.

“La industria maquiladora ahora debe solicitar la Opinión de Cumplimiento Positiva a sus proveedores, lo que se convierte en un problema, debido al volumen de clientes que algunas de ellas tienen, por lo que se vuelve una carga pedir esa información, entonces ese es uno de los principales retos nuevos para las compañías en la ciudad”, explicó.

Sáenz Díaz dijo que por lo regular, la empresa solicita a sus los proveedores ese documento una vez al mes, sin embargo, en caso de que éste cuente con un estatus negativo, obliga al abastecedor a aclarar cualquier situación ante el SAT, de lo contrario, se analiza la posibilidad de terminar con la relación comercial.

Aseguró que las empresas hoy en día tienen una carga fiscal, pero también administrativa para dar cumplimiento a todas las obligaciones que deben atender para que no afecte su operación.

“Para mantener el cumplimiento, la autoridad fiscal está aumentando los parámetros que debemos cuidar, como tener un domicilio fiscal actualizado, que la empresa no esté presentando declaraciones en cero de ISR y sobre todo, que la compañía no esté dentro de la lista del Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación”, dijo.

La directora de S&S Consultoría Fiscal pidió a las empresas aprovechar los cambios, ya que ayudan en la operación y a que sean más transparentes con los clientes y proveedores.

Ante la pregunta de si los cambios y nuevos requerimientos entorpecen al trámite de cumplimiento, Sáenz Díaz puntualizó que es una obligación de la empresa acatar los requisitos para poder ser acreedores a beneficios fiscales. (Eduardo Lara)



