Planea EU auditar empresas en México

Ciudad de México— Para verificar que no se cometan violaciones en centros de trabajo, legisladores demócratas proponen que Estados Unidos audite directamente empresas en México.

Así, aseguran, se garantizará dar cumplimiento a los establecido en el T-MEC en materia laboral.

La medida, calificada como inaceptable por el sector empresarial mexicano, fue propuesta por los senadores Sherrod Brown y Ron Wyden.

Una de las principales críticas por parte del ala demócrata en el proceso de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido la falta de garantías para el cumplimiento de los acuerdos laborales en el país.

Aunque aún no se cuenta con un mecanismo formal, los senadores sugieren crear equipos de inspectores entre México y EU, los cuales pueden acudir a las empresas donde se tenga sospecha de que se violan los derechos laborales propuestos en el Tratado.

"Esto es inaceptable, eso no está contemplando en la parte de negación del Tratado. México a través de las recientes reformas que se promulgaron en materia laboral cumple con todos los compromisos que se adquirieron para firmar el T-MEC y eso es a lo que estamos dispuestos", refirió Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de Concamin.

Expuso que se pueden seguir dando reuniones entre los líderes sindicales dentro del País, pero la revisión no se convertirá en una obligación.

"Pueden venir los representantes, como seguramente existe, a una serie de eventos y congresos donde se junten líderes sindicales de los diferentes países, pero no que sea como una obligación (auditoría) o una imposición", comentó.

Salinas rechazó que se obligue al Gobierno de México a que éste comprometa a las empresas a ser auditadas.

El pasado primero de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso de la Unión con 120 votos a favor y dos abstenciones, con la cual el país cumple sus compromisos ganados con la firma del T-MEC, que entre otros aspectos otorga derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Comentó que la cláusula para que entre en vigor el T-MEC, pacto que en México ya está aprobado por el Senado, refiere que será el primer día del tercer mes (90 días) después de que el último país haya notificado su conclusión de sus procesos internos mediante el envío de una carta a las otras dos partes para anunciar que ya terminó sus proceso de aprobación.

Se espera que EU y Canadá lo anuncie en septiembre y así el T-MEC entraría en vigor a principios de enero de 2020.