Discrepan plataformas con sanción fiscal

Ciudad de México— Compañías digitales como Google, Mercado Libre y Airbnb, por medio de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), piden reconsiderar la sanción de desconexión a las plataformas que incumplan con la propuesta de reforma a la regulación fiscal para negocios de comercio electrónico.

En la reforma se contempla el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISR) que habrían de retener las empresas, pero en el caso de la segunda tributación, las pequeñas y medianas empresas se verían más afectadas al reducirse sus utilidades netas.

“Los riesgos de la reforma serían una afectación a plataformas pequeñas, pues no cuentan con sistemas adecuados para la operación y que provean la información requerida, lo cual las llevaría a la informalidad y, a consecuencia, a tener una baja recaudación”, explicó Luis Antonio González, contador público del despacho Devanny.

Actualmente, 48 países aplican algún tipo de regulación al comercio electrónico, sin embargo, en ninguno se ha propuesto la desconexión del servicio como sanción, agregó.

Los miembros de Alai reiteraron su compromiso a contribuir con la recaudación del pago de impuestos y que han cumplido con sus obligaciones fiscales del marco actual.

No obstante, para evitar desincentivar el crecimiento de la economía digital en el país, proponen a efectos del Paquete Económico 2020 que se tenga un registro simplificado de las plataformas, se establezca un mínimo de información indispensable para proporcionar y que el tiempo de adaptación a las reformas sea de al menos 12 meses para evitar un impacto negativo.

“Debido a una urgencia de recaudación por parte de las autoridades se buscó abarcar mucho, el tema de los plazos es vital, no reconocen la complejidad y que se necesitan tiempos de adecuación”, comentó Jorge Balderrama, gerente de relaciones con gobierno de Airbnb.

“Es necesario dividir las obligaciones de las plataformas y las del contribuyente mexicano. Con la reforma, las empresas serían un brazo fiscalizador del Gobierno, pero la economía digital tiene ciertas particularidades no tradicionales, por lo que es importante reconocer su diferenciación”, dijo.

En el caso de Airbnb, esta regulación es adicional a la del impuesto sobre hospedaje en la que continúan trabajando con cada estado de la república y que actualmente retienen en ocho entidades.

Esto en adición a la previa publicación de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación con una serie de modificaciones a la miscelánea fiscal 2019 para que anfitriones o propietarios de inmuebles del país que ofrecen servicios a huéspedes en el entorno digital cubran el pago correspondiente a ISR e IVA.