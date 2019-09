Bloquean 133 cuentas a empresas por facturación falsa

Ciudad de México— Durante el año se han realizado 133 bloqueos de cuentas a empresas por facturación falsa y actos de corrupción, por un monto de 4 mil 347 millones de pesos, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esta declaración se dio en el margen de la reunión de cámaras empresariales con el Gobierno para disipar dudas sobre las reformas fiscales que buscan combatir a las factureras al equiparar este delito con delincuencia organizada.

Los bloqueos señalados comprenden del 1 de enero y hasta el 15 de septiembre, periodo en el que además se han realizado 125 denuncias contra empresas de facturación falsa que vinculan a 592 personas, incluyendo 39 servidores públicos, refirió el funcionario.

Sobre el combate a la venta de facturas falsas, los representantes del sector privado manifestaron su aprobación, aunque mencionaron que las leyes propuestas son perfectibles.

Guillermo Foguel, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que aún hay incertidumbre por las leyes discutidas en el Senado.

"En temas fiscales, en ningún lugar te vas a encontrar que todos estén tranquilos y creo que si todos estuviéramos totalmente tranquilos el fisco no estaría haciendo bien su trabajo. Salimos tranquilos de que hay apertura al diálogo" dijo.

Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que su preocupación era el establecimiento de medidas excesivas al equiparar las figuras de defraudación fiscal como delincuencia organizada. No obstante, se resolvieron sus dudas.

"En esta reunión se aclararon los principales temas que preocupan por la implementación de esta legislación" dijo.

Sin embargo, José Manuel López campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), afirmó que quedan mejoras pendientes.

"Estamos de acuerdo en el fondo de lo que se busca con estas leyes, estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero estaríamos apuntando en la forma, en la metodología, en la implementación", expresó.

A la reunión no asistió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a pesar de haber sido invitada, aseguró Margarita Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La funcionaria también resaltó que no se llegaron a acuerdos de no fiscalización con las cámaras.

"De ninguna manera que nosotros acompañemos a las cámaras significa que haya una especie de pacto, en esta reunión no se llegó acuerdo de nada", afirmó.