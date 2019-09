Alistan regla fiscal para maquiladoras

Ciudad de México— El Gobierno busca eliminar la figura de maquilador de albergue temporal para atraer más inversión al sector, afirmaron especialistas.

Una maquiladora de albergue temporal es un tercero que presta el servicio de transformación por cuatro años a una empresa extranjera mientras decide su permanencia definitiva para operar en el país a través de cualquier régimen fiscal, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La miscelánea fiscal de 2020 propone eliminar el periodo de cuatro años de estas maquiladores (conocidas como shelters) y que pasen a ser permanentes.

Rodrigo Castellanos, socio de Impuestos Internacionales de EY, dijo que la maquiladora de albergue presta su servicio a través de un Programa IMMEX, pero no es parte relacionada del que da los bienes, es decir, es un tercero que presta el servicio de transformación.

Actualmente, el residente en el extranjero que contrata este servicio sólo tiene cuatro años para llevar a cabo sus proceso de transformación o industrialización de productos.

La miscelánea 2020 propone eliminar ese periodo, es decir, dejar la contratación de esos servicios sin límite de tiempo.

"Lo que busca la autoridad es un ofrecimiento, de parte del Comité de Empresas de Albergue, en que nos dé la oportunidad de que las empresas no necesariamente permanezcan dentro de nuestra organización por un periodo de cuatro años; eso se nos hace limitante y debe ser una decisión de negocio y no de Gobierno", dijo Sergio Tagliapietra, director del Comité de Shelter de Index nacional.

De hacerse el cambio, sería benéfico para las maquiladoras de albergue, pues da certidumbre a la inversión extranjera, ya que se hacen procesos de maquila dentro del País, informó Tagliapietra.

Cualquier empresa que tenga que ver con el movimiento del comercio exterior debe apoyarse para mantener un negocio productivo que pueda generar empleo y que posteriormente pague impuestos, refirió Balam Lammoglia, miembro de la Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México.

Bajo el actual esquema (de cuatro años) el cliente extranjero que solicite los servicios de estas maquilas goza de no pagar el Impuesto Sobre Nómina y el pago se hará del quinto año en adelante, según la ley de 2014, refirió Tagliapietra.

Pero si el límite para obtener los servicios es indefinido, a partir del primer día que el extranjero entra a México paga el impuesto, detalló el directivo.

"Entonces, ¿qué le ofrecemos a la autoridad? Que este impuesto (de nómina) se pague a través de un RFC establecido en México, a través de nosotros y nosotros enteremos el impuesto al SAT", agregó el representante de las maquiladoras.