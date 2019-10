Calculan déficit de EU en 984 mil mdd

Washington— El Gobierno de Estados Unidos registró un déficit presupuestario apenas debajo del billón de dólares en el año fiscal que acaba de concluir, informó este lunes la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

El déficit de 984 mil millones de dólares para 2019 superó en más de 200 mil millones al del año pasado, a pesar del extremadamente bajo desempleo y el continuo crecimiento económico.

Muchos economistas han asumido desde hace tiempo la postura de que los déficits y la deuda nacional de 22 billones de dólares son insostenibles. La CBO destacó que los déficits han crecido más rápido que el tamaño de la economía por cuatro años en fila, y el 2019 lo culminaron en 4.7 por ciento del PIB.

Otros afirman que los déficits son manejables, y destacan que las tasas de interés se han mantenido bajas a pesar del constante crecimiento en la deuda.

Washington actualmente no está de ánimos para tomar medidas impopulares para lidiar con el déficit. Los demócratas han señalado que los déficits se han incrementado desde que se aprobó el plan de recortes fiscales del Presidente Donald Trump en 2017, mientras que el Mandatario prometió no tocar populares prestaciones de retiro como el Seguro Social y Medicare.

Aunque el déficit aún no alcanza la cifra simbólica del billón de dólares que se registró durante el primer mandato del ex Presidente Barack Obama, podría incrementarse en caso de que la economía caiga en una recesión.

El Departamento del Tesoro dará a conocer las cifras finales del déficit a mediados de este mes. El estimado preliminar de la CBO se basa en los reportes diarios del Departamento del Tesoro.