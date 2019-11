Retrocedió economía con Obrador: IP

Ciudad Juárez— Sin crecimiento económico ni capacidad para establecer un diálogo con empresarios, calificaron representantes de la iniciativa privada en Ciudad Juárez el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Mañana domingo 1 de diciembre se cumple un año del cambio de la Presidencia de la República y de acuerdo con los empresarios no hubo cambios importantes, además de que en vez de avanzar en materia económica, el país mostró un retroceso.

Rogelio González Alcocer, presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Juárez, comentó que a un año de gobierno de López Obrador, “sus acciones, mensajes y posicionamientos han dejado una estela de incertidumbre en el grueso de la población, promesas cumplidas que no se reflejan en la realidad que se vive, apoyos entregados que no han producido resultados en materia económica”.

Detalló que México no ha crecido en 2019 y muestra caída a tasa anual de 0.4 por ciento.

“El Banco de México estima que la economía podría presentar una caída, pues el rango estimado pasó de entre 0.2 y 0.7 por ciento previsto hace tres meses, a otro de entre menos 0.2 por ciento y 0.2 por ciento”, expresó.

El líder de la Canaco apuntó que en el caso de esta frontera, el presidente suscribió un decreto de estímulos fiscales sumamente complicado en su aplicación, además de que a la fecha la Secretaría de Hacienda no ha dado a conocer los resultados de quienes accedieron a los beneficios.

“Uno de los problemas más grandes que presentamos es la homologación del IVA en la zona fronteriza, prometida por Andrés Manuel López Obrador para que las ciudades fronterizas pudieran competir con sus vecinos de Estados Unidos”, comentó González Alcocer. “La problemática crece porque la mayoría de los comerciantes se han quejado de no estar recibiendo el diferencial del IVA que pagan, y algunos de ellos lo reciben sólo de manera parcial”, agregó.

En el tema de seguridad, González apuntó que existen muchos fallos que han incrementado la violencia y la fuerza que el crimen organizado ha alcanzado es inaceptable.

Para Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, este primer año de López Obrador fue “de estudio”, en el que no se avanzó en materia económica ni hubo el crecimiento del 4 por ciento prometido desde su campaña. Por el contrario, agregó que la exagerada austeridad del presidente de México en materia de infraestructura afectó la economía del país, por lo que se espera que en 2020 haya mejores resultados.

“Es bueno no tener una reducción en gastos y no endeudarse, pero aquí hubo una exagerada austeridad y bueno, ya se dio cuenta que sin inversiones de infraestructura y recortes presupuestales no avanza el país”, expresó.

Agregó que las decisiones de López Obrador han hecho que en lugar de generar nuevos empleos exista riesgo de despidos.

También comentó que los empresarios de Juárez siguen a la espera de que el presidente visite de nueva cuenta esta frontera, como lo prometió el 6 de enero, cuando vino a arrancar el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte. El líder de Coparmex resaltó que para los que menos tienen tampoco hubo grandes cambios por la falta de desarrollo económico.

Por último, destacó que a diferencia de la situación del resto del país, a Ciudad Juárez le ha ido bien, aunque esto se debe a que la industria maquiladora no ha dejado de invertir.

“El Gobierno federal está a tiempo de establecer los lazos para construir un México mejor”, expresó Ramos Morán.