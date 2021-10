¿Asesor contable? Quizá ya no lo necesites con nuevo régimen

Ciudad de México— El nuevo Régimen Simplificado de Confianza, propuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), impulsa un proceso más sencillo en el que no se requiere llevar una contabilidad, consideraron expertos de la consultora EY.

Con dicho régimen, contemplado en la Miscelánea Fiscal 2022, la apuesta es que ya no sea necesario llevar una contabilidad, ya que se tomarán como base únicamente los ingresos totales para el cálculo del pago de impuestos y no se permitirán deducciones, describió José Pizarro, socio de impuestos internacionales de la consultora.

"De alguna manera, la idea es que no se necesite contar con un asesor fiscal o contable para efecto de cumplir con las obligaciones", destacó durante el webinar "Principales cambios de la iniciativa de reforma fiscal 2022: un análisis multidisciplinario", realizado por EY.

Con base en los ingresos totales, que se calcularán con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), estos contribuyentes pagarán una tasa impositiva de entre uno hasta 2.5 por ciento, según su nivel de ingresos, refirió.

"Simplemente es hacerlo con mayor simplicidad y para una mayor base de contribuyentes; esto puede alentar este régimen con estos beneficios", declaró Óscar Ortiz, socio líder de impuestos y servicios legales para México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela de EY.

"Con esto, gente que no venía pagando impuestos dirá: 'no se ve tan mal, es una tasa reducida, y ya con esto me quito del Jesús que me anden llegando visitadores, requerimientos, me alineo y me meto en este régimen'".

Con esto, el Gobierno seguirá apuntalando lo que denomina justicia laboral, aquella que se logra cuando se pagan los impuestos de manera oportuna y correcta, agregó.