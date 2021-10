Cierra filas CFE a favor de la reforma eléctrica

Ciudad de México— Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llamó a los directivos de las subsidiarias y filiales a cerrar filas para apoyar la iniciativa de reforma eléctrica constitucional, que pretende regresarle el monopolio del sector eléctrico a la empresa estatal.

"Manuel Bartlett se reunió con directivos de la empresa para explicarles a fondo la propuesta, que tiene entre sus objetivos principales rescatar y fortalecer a la CFE, así como garantizar tarifas justas para la población", informó en un comunicado.

Incluso, les explicó los "riesgos" de que la reforma no sea aprobada, aunque no se no detalla cuáles serían, ni si son para la CFE, para los usuarios o para el País.

Bartlett también les pidió a los directivos realizar reuniones informativas sobre la iniciativa de reforma eléctrica.

"Con el objetivo de concientizar a todos los trabajadores de la CFE sobre su importancia", reza el texto.

La iniciativa presentada el pasado viernes por el Presidente Andrés Manuel López Obrador contempla reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.