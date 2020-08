Amaga Canacintra con salir del CCE

Debido a los conflictos internos y a la falta de proyectos en beneficio de la ciudad, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) amenaza con salirse del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Jesús Manuel Salayandía, presidente de Canacintra, dijo que aunque el organismo que representa ha hecho planteamientos en beneficio de la ciudad, la desunión que existe al interior no ha permitido que trabajen juntos.

“Las cosas están funcionando mal en el CCE; nosotros como Canacintra hemos hecho muchos planteamientos enfocados en abocarse a desarrollar la ciudad desde el ámbito económico y social, pero no hay proyectos que se hagan en este Consejo y si los hay, se han estado metiendo esas grillas”, comentó.

“Yo como Canacintra estoy evaluando muy seriamente si me salgo del CCE por lo mismo, porque ¿cuáles proyectos?, no se han adaptado a las necesidades de la ciudad”, declaró. “Yo soy de la idea de que este CCE no se está adaptando a las necesidades de la ciudad, no hay ninguna estrategia, ninguna postura, ninguna claridad de cómo irnos, de qué proyectos, están enfrascados en esas grillas”.

El presidente de Canacintra admitió que existe desunión en el organismo empresarial, lo que ha llevado a diferencias entre sus integrantes. “Es muy lamentable que salgan a relucir esas cosas cuando la ropa sucia se lava en casa”.

“Sí hay grillas, como en todos lados, pero debe haber contrapeso y si no hay contrapeso no hay avances”, agregó.

El presidente del CCE, Rogelio González Alcocer, y el nuevo secretario, Eduardo Ramos Morán, manifestaron que se realizan cambios en el interior del organismo para trabajar de una manera más organizada en beneficio de la ciudad, ya que desde hace años no se ha logrado nada.

Como parte de esos cambios, ambos dirigentes de la agrupación empresarial sugieren la renovación de la presidencia de la Asociación de Transportistas, ya que afirman que su líder, Manuel Sotelo, lleva más de 20 años al frente.

“Nosotros como Canacintra somos de la idea de sumar, no dividir”, puntualizó Salayandía.

El CCE está compuesto por nueve organismos empresariales: Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Coparmex, Asociación de Agentes Aduanales, Index Juárez, Asociación de Transportistas, Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Asociación de Hoteles y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Salayandía insistió que aunque los integrantes del CCE son buenos en las cámaras que representan, no saben trabajar juntos.

“Los que estamos ahí, todos somos líderes en lo que hacemos y los que representamos, pero si no hay puntos de acuerdo y no negociamos, no avanzamos”, expresó.