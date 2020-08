Reportan fallas de banca digital de BBVA

Ciudad de México.- Usuarios de BBVA reportaron hoy fallas para acceder a su cuenta mediante la aplicación de banca en línea de la institución financiera y desde una computadora, así como dificultades para realizar operaciones.

De acuerdo con el portal DownDetector, el repunte en los reportes de fallas de la aplicación sucedió alrededor de las 03:00 horas de este martes. Después de las 08:15 horas, los reportes superaban los 400.

Asimismo, el portal indica que el 56 por ciento de los problemas que más se reportan es con la aplicación, 42 por ciento para iniciar sesión y 1 por ciento en el sitio web del banco.

"@BBVA_Mex Llevo desde las 7:00 am, me marca error, puras fallas con ustedes me pide registro de la tarjeta una y otra vez y no me deja acceder", expresó una usuaria mediante Tweitter.

"@BBVARe_mx de nuevo problemas con sus app, no puedo entrar a BBVA móvil ni a Wallet porque dice que no tengo activado el token cuando ya lo he realizado", externó uno más.

BBVA no ha emitido una postura oficial respecto a las fallas en su aplicación de banca en línea.