Abre Wall Street al alza; evalúa estrategia de la Reserva Federal

Associated Press

Ciudad de México— Wall Street abrió en terreno positivo, luego de que los inversionistas seguían analizando el cambio de estrategia de la Reserva Federal (Fed) y la aceptación del presidente Donald Trump a la nominación republicana como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

El Dow Jones subió 0.21 por ciento, a 28 mil 552.65 puntos, el Standard and Poor's gana 0.23 por ciento, a 3 mil 492.52 unidades, y el Nasdaq avanza 0.49 por ciento, a 11 mil 682.05 enteros.

Inicialmente las bolsas saltaron porque los inversores se enfocaron en la perspectiva de tasas de interés ultra bajas por más tiempo, inclinándose a esperar más estímulos monetarios de la Fed.

Pero desde entonces los mercados bursátiles se han vuelto volátiles, con algunos operadores expresando su decepción porque la Fed no reveló las detalles sobre el nuevo marco de políticas ni entregó pistas sobre las decisiones que podría tomar en su próxima reunión, programada para septiembre.

"No se trata tanto de qué hacer cuando llega la inflación sino sobre cómo conducirse cuando esté por encima del objetivo. El desafío es lograr que la inflación quede encima del objetivo, pero no demasiado, y no se dijo realmente cómo se logrará eso", dijo Colin Asher, economista senior de Mizuho.

Además, Patrick Harker, presidente de la Fed de Filadelfia, dijo que el mercado lanoral estadounidense se recuperando lentamente y tomará algún tiempo que el empleo retorne a los niveles vistos antes de la crisis del coronavirus.

Asimismo, los inversionistas permanecen preocupados por el impacto de la tormenta Laura en el corazón de la industria refinera de Estados Unidos.

En tanto, las bolsas asiáticas cerraron en terreno mixto, destacando la caída de 1.41 por ciento del Nikkei, después de que el Primer Ministro, Shinzo Abe, anunciara su renuncia para someterse a tratamiento por una enfermedad crónica.