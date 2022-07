A tope cartera vencida en bancos

La cartera vencida entre los usuarios de la banca comercial del estado llegó en primer trimestre del año a su nivel más alto en 18 años, reveló el Banco de México.

De acuerdo con Banxico, suman mil 705.3 millones de pesos los que chihuahuenses debían al banco hasta enero-marzo del 2022, la cifra más alta la cifra más alta en el registro que se tiene desde 2004.

El reporte indica que en entre octubre y diciembre del 2021 el adeudo en el estado era de mil 109.3 millones de pesos, por lo que la cifra se incrementó un 53.7 por ciento en el primer cuarto de este año.

Mientras que de enero a marzo del año pasado sumaban mil 485.3 millones de pesos de cartera vencida, por lo que a tasa anual el repunte fue del 14.81 por ciento.

De acuerdo con expertos, esto es un reflejo de la desaceleración económica y la caída del empleo y el ingreso por niveles históricos de inflación.

Los préstamos en cartera vencida representaron en el primer trimestre del 2022 el 2 por ciento de la cartera total, que sumó 85 mil 582.3 millones de pesos.

En el mismo periodo del 2021 la cartera vigente era de 77 mil 495.3, por lo que el adeudo de los chihuahuenses en ese entonces era del 1.9 por ciento, equivalente a mil 485.30 millones de pesos.

La cifra histórica en la cartera vencida se registra en momentos en los que se viven niveles inflacionarios record en 22 años y el ajuste en las tasas de interés que realizó el Banxico para atacar este problema.

Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que los consumidores han enfrentado un escenario económico complejo derivado de la inflación, que se prevé que siga en aceleración lo que resta del año.

Además comentó que el tema de las tasas de interés que subió Banxico pudiera complicar aún más el adeudo de los chihuahuenses.

Pese a ello, descartó un riesgo de crisis sistémica financiera debido a que existen garantías de respaldo para ello.

“Esa garantía no quiere decir que si se deja de pagar no le van a cobrar, pero no se desquebraja el sistema financiero ante un escenario de impagos en cierta dimensión”, dijo.

Otro tema que podría provocar un escenario negativo en el pago de deudas de los chihuahuenses es una posible recesión en Estados Unidos, que afectaría a Chihuahua en términos de empleo.

