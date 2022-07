Prevalece desconfianza de ahorrar en bancos

Ciudad de México.- El sistema financiero no ha logrado ganarse una mayor confianza entre los usuarios del país para el resguardo sus ahorros, algo que se remarcó con las recientes quiebras de Banco Famsa y Accendo Banco.

La razón de que en México el ahorro informal sea mucho mayor al ahorro formal se debe en gran parte a que aún se arrastra mucha desconfianza, consideró Luis Gonzali, VP y codirector de Inversiones en Franklin Templeton.

En México, la población con ahorro informal asciende a 54 por ciento, mucho mayor a la proporción de las personas con ahorro formal, que es de solo 21 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

"Mucho tiene que ver con la crisis bancaria que se vivió en el País en 1994 y hay muchos recuerdos de aquella época. El mismo Presidente trae a colación el tema de Fobaproa en el rescate bancario entonces hasta la fecha, cada vez menos, pero hasta la fecha se sigue satanizando al sistema financiero y los errores de aquella crisis del 94 que fue una crisis del sistema financiero bancario que acabó con los ahorros de muchas personas.

"A raíz de eso se funda el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) y pocas personas saben que su dinero está garantizado hasta cierto monto; si un banco quiebra entra el IPAB y resarce a los ahorradores", apuntó el experto.

Leonardo, trabajador independiente en la Ciudad de México, es uno de los que prefiere tener sus ahorros en casa por falta de confianza hacia las instituciones financieras y la impresión de que sólo le van a cobrar altas comisiones.

"Me da inseguridad tenerlo en el banco por el mal uso que se le pueda dar, ahora con las recientes quiebras (Famsa y Accendo Banco) escuché que la gente tuvo muchos problemas para recuperar su dinero y me da incertidumbre, miedo de que vaya a perder mi dinero. Prefiero tener la disposición inmediata de mi dinero y poderlo ocupar en cualquier momento si tengo alguna necesidad, no quiero condicionantes", expresó.

En los últimos años, el Gobierno ha realizado diversas acciones para fomentar el ahorro.

Recientemente, Banco del Bienestar implementó aperturas de cuentas para la población mexicana que ha sido repatriada, así como bancarización de migrantes en Estados Unidos y sus familias para facilitar la transferencia de recursos y el ahorro de las remesas.

También ha diseñado productos más sencillos para ahorrar, como el invertir en Cetes Directo, que a la fecha tiene más de 900 mil contratos activos, destacó la CNBV.

Asimismo, se han ampliado los canales para el ahorro voluntario como AforeMóvil, e-sar, uLink, Transfer y Millas para el Retiro, así como puntos físicos en más de 16 mil establecimientos.

La Condusef también difunde constantemente los beneficios del ahorro a través de sus campañas y cursos gratuitos permanentes.