Sin bajar la guardia

El manejador de los Indios, Eduardo ‘Wallo’ Rivera, dijo estar contento por los resultados obtenidos el pasado fin de semana y aseguró estar sorprendido por el rendimiento que mostró el pitcher juarense Aarón Aguilar en el primer juego.

“Nos pitchó muy bien Aarón, nunca lo había visto así, es el mejor juego que le he visto pitchar desde que lo conozco, pero afortunadamente le ganamos”, fueron las palabras de ‘Wallo’ Rivera sobre el serpentinero juarense.

Respecto a la jugada polémica del segundo juego, en la que los umpires señalaron una interferencia del manejador de los Indios antes de que Eudor García llegara al pentágono en la segunda entrada, Rivera declaró su versión y detalló lo que ocurrió.

“En mi desesperación por hacerlo reaccionar lo toqué y no debo tocarlo. También estuvo mal el tercera base de Camargo, no quisieron marcar la interferencia que estaba haciendo al no dejar pararse al corredor”, explicó.

Sobre el debut del lanzador Gonzalo Ochoa, Rivera manifestó estar contento con el rendimiento del regiomontano en sus primeras apariciones, pues cerró ambas victorias con ponches y se le registró un salvamento.

“Me gustó muchísimo, entró con la víbora chillando con las carreras del empate y del gane. Llegó tumbando caña y sacó la entrada. Lo veo muy duro, con buenas rectas, buen slider, buen control, es valiente”, dijo ‘Wallo’ sobre Ochoa.

Rivera tiene una marca de 17 victorias bajo el mando de los Indios y una derrota, ante Dorados de Chihuahua en el juego tres de la primera serie de playoffs, además de una racha invicta de 12 partidos, dentro de esos 17 triunfos.

“Camargo no veo que batee tanto como Chihuahua, pero no dejan de ser peligrosos. Yo respeto mucho al contrario. Me tengo confianza y a los muchachos, pero no puedo menospreciar a nadie”, dijo el manejador.

Hasta el momento se ha confirmado a los lanzadores abridores del juego tres y cuatro, Luis Fernando Miranda y Jesús Huerta respectivamente. Ochoa se perfila para ser el abridor en el quinto partido, en caso de ser necesario.