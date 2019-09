‘Siempre vamos a luchar’: Rivera

A unas horas que se reanude la final del Campeonato Estatal de Biesbol con el tercer juego de la serie –empatada a un duelo por bando- entre Indios de Juárez y Algodoneros de Delicias, el manejador de la tribu, Eduardo ‘Walo’ Rivera manifestó estar satisfecho con lo realizado por su equipo y por la entrega que brindó en Delicias.

“Ahí estamos, siempre luchando. No todo el tiempo vamos a ganar, no somos invencibles, pero siempre vamos a luchar”, dijo el manejador sonorense.

Rivera destacó también la actitud del rival que, en el primer juego pudo revertir una desventaja de ocho carreras y se quedó con el primer juego.

“Se nos fueron acercando y no pararon de luchar, están encima, entonces necesitamos sacar el primer out, sabemos que es un equipo que también batea”, dijo el mandamás de la escuadra aborigen.

‘Walo’ habló sobre la labor de sus pitchers relevistas y admitió que hubo algunas fallas, sobre todo en el primer juego que costaron la derrota.

“Los relevos que moví fallaron en el primer juego, pero han hecho grandes labores, como cuando traje a –Luis– Serna en Camargo, tremenda labor, el otro día falló y ni modo, también se falla”, comentó.

Rivera confirmó a Luis Fernando Miranda y a Jesús Huerta como pitchers abridores del juego uno y dos en forma respectiva.

“En el quinto vamos a ver en qué condiciones llegamos. Después del cuarto juego tomamos una decisión para ver quién va a lanzar”, externó.

Huerta salió del segundo juego por lesión, pero el timonel aseguró que ya se encuentra en buenas condiciones para los próximos encuentros.

“Están en muy buena forma todos. ‘Jerry’ —Balderrama— se dio un golpe bastante serio en segunda, pero ya se recuperó”, aseguró.

La lluvia de ayer no permitió a los Indios de Juárez llevar a cabo su entrenamiento de manera habitual, por lo que se suspendió. Solamente los pitchers Huerta y Miranda lanzaron algunos minutos mientras la lluvia les permitía.

Luis Fernando, quien abrió el primer juego, también habló respecto al trabajo de los relevistas en el montículo y la derrota.

“Creo que el relevo fue la clave, no pudieron venir a sacar los tres outs que necesitaban en esa entrada. Fue un mal día, tuvimos chance de ganarlo, pero ellos también batean”, dijo el serpentinero.

El pelotero de la tribu dijo sentirse bien en el montículo en el primer juego, aunque admitió que el clima fue un factor en el rendimiento de este encuentro.

“El clima nos afectó, estaba muy húmedo, sudabas mucho y se te resbalaban los pitcheos, todo eso fue clave, te da el bajón, sudas más, te desgastas más y no puedes ejecutar bien”, explicó.

El lanzador originario de Hermosillo, Sonora, dijo estar listo para abrir el primer juego, aunque comentó que no piensan en terminar la serie, sino ir partido a partido.

“Nos va a dar confianza estar aquí con tu gente, que te apoye y que te eche porras, ojalá y se den los resultados para obtener ese campeonato que tanto desea Juárez” finalizó.

Mañana será el tercer compromiso entre Indios y Algodoneros en la lucha por el título, el partido arrancará a las 19:30 horas en el estadio Juárez.