Rachas en juego entre América y Cruz Azul

Especial

Ciudad de México— En el Clásico entre América y Cruz Azul de hoy se jugará el orgullo, el liderato y el escribir historia en el futbol mexicano.

La Máquina busca ligar 13 victorias en este Guardianes 2021, con lo que implantaría una nueva marca de triunfos al hilo en Liga MX.

Pero las Águilas van por su victoria 8 de local, un récord para ellos, y así cerrar con paso perfecto una Fase Regular, como ya lo hizo La Máquina 2 veces, el Toluca y el Pachuca en Torneos Cortos.

Cruz Azul quiere hacer historia en la Liga MX.

La Máquina encara el Clásico ante América mejor que nunca, en el liderato del Guardianes 2021 tras ligar 12 victorias, y busca el triunfo 13 para implantar un récord en el balompié nacional.

Los celestes repitieron lo hecho por el Necaxa, en la temporada 1934-35, y por el León, en el Clausura 2019, al hilvanar 12 triunfos, pero ahora pueden pasar a la historia pegándole al odiado rival.

Si supera al club de Coapa, el conjunto cementero bien podría cerrar el torneo con 2 triunfos, frente a 2 rivales que en el papel lucen accesibles, Atlético de San Luis y Xolos, ambos en el Estadio Azteca.

Ganarle al conjunto azulcrema también le dejaría muy cerca de terminar el torneo en la cima, pues tiene 36 puntos, 2 más que las Águilas, cuando restan 2 fechas.

Cruz Azul también podría presumir que le volvió a ganar a los 3 clubes considerados grandes, como lo hizo por última vez en el Clausura 2014.

Sería la tercera ocasión en Torneos Cortos en lograrlo, igualando precisamente al América en ese rubro.

Una victoria para pasar a la historia.

De vencer al Cruz Azul, el América logrará paso perfecto en el Estadio Azteca por primera vez en los Torneos Cortos.

Las Águilas suman 7 victorias en el Coloso de Santa Úrsula.

América derrotó ya a San Luis (2-1), Juárez (2-0), Puebla (1-0), Querétaro (2-1), Pachuca (2-0), León (2-1) y Necaxa (2-1).

De ganar, empatará a Toluca (Verano 1999), Cruz Azul (Verano 1999 y Apertura 2010) y Pachuca (Clausura 2019) como los únicos equipos con puras victorias como local en Fase Regular.

Los azulcremas jugarán como visitantes en las 2 últimas jornadas del Guardianes 2021.

Son 5 ocasiones (si se incluye el torneo actual) en las que el América ha obtenido 7 triunfos en el Azteca en un mismo torneo.

En el Apertura 2013, la última de ellas, las Águilas alcanzaron 37 puntos, el máximo en la era de "El Piojo".

Hoy, Santiago Solari podría disfrutar de esa misma cifra en caso de ganar frente a Cruz Azul.

Una victoria para cualquier bando será sinónimo de historia en el Azteca.

Meterles gol está muy complicado

En México es más fácil ver a Javier Aguirre bailar "payaso de rodeo" que meterle un gol al América o al Cruz Azul.

Siete goles en contra presumen ambos equipos en lo que va del Torneo Guardianes 2021.

Si bien el América tiene 10 dianas en contra en la estadística, se debe al castigo por un error administrativo, mismo que le anuló el triunfo 2-0 contra Atlas, y tras el cual se registró una derrota por marcador de 3-0.

La defensiva fue el talón de Aquiles azulcrema. Hace apenas unos meses, era sumamente cuestionada por su fragilidad. El balón parado en contra era más terrorífico que una novela de Stephen King.

Uno de los grandes méritos de Santiago Solari fue darle solidez a una línea poco prometedora. Hoy Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera y Luis Fuentes han hecho un trabajo casi impecable, tanto como el de Juan Escobar, Julio Domínguez, Pablo Aguilar (hoy ausente por acumulación de amarillas) y Adrián Aldrete.

El quehacer defensivo no es solo mérito de la zaga.

En las Águilas cumplen un rol esencial no solo Pedro Aquino y Richard Sánchez, sino también volantes como Mauro Lainez y Sebastián Córdova (o a quien sea que le toque jugar por fuera) ya que suelen apoyar y fortalecer a los laterales Sánchez y Fuentes.

El América, en voz de Guillermo Ochoa, insiste en asumirse como número uno. De no existir ese castigo ajeno a la plantilla, sería el líder con 37 puntos, y no Cruz Azul con 36. Además, tendría también a la mejor defensiva del torneo, 10 victorias consecutivas en Liga MX y, por si no fuera suficiente, su delantero Henry Martín presumiría los mismos 7 goles que Jonathan Rodríguez, y no los 6 que se le contabilizan.