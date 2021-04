Djokovic se derrumba ante Evans, Nadal avanza

Associated Press

Associated Press

Un irreconocible Novak Djokovic sucumbió el jueves 6-4, 7-5 ante Dan Evans en la tercera ronda del Masters de Montecarlo, la primera derrota del número uno del mundo este año.

Rafael Nadal, en cambio, pasó el rodillo frente a Grigor Dimitrov, imponiéndose 6-1, 6-1 para acceder a los cuartos de final de un torneo en el que ostenta una cifra récord de 11 títulos.

Fue una desteñida versión de Djokovic, el campeón del Abierto de Australia con un palmarés de 82 títulos en su carrera comparado al solitario trofeo del británico y actual número 33 del ránking.

“Ha sido tal vez una de mis peores actuaciones en tierra batida de estos últimos años”, sintetizó el serbio.

“No quiero restarle mérito a su victoria, pero yo me he sentido fatal en la cancha”, añadió. "No funcionó nada. Ha sido uno de esos días”.

Tras coronarse campeón en Melbourne para alzar su 18vo cetro de Grand Slam, Djokovic se presentó con una foja de 10-0 en 2021 al presentarse al duelo de octavos en el principiado. Pero se vio en apuros de entrada, abajo 3-0 en el primer set.

“Debería haberlo hecho y podría haberlo hecho mejor”, dijo Djokovic. “No puedo sacar nada positivo de este partido. No es la primera ni será la última derrota que tenga, pero definitivamente me deja un sabor muy amargo salir de esta manera”.

Cedió cinco veces su saque en una jornada de viento.

“Es complicado jugar en este tipo de condiciones contra alguien como Evans que te hace mover", dijo Djokovic. “Es muy impredecible con sus golpes. Me desmanteló por completo”.

Evans selló al victoria con su primer match point, un forehand que rozó la red.

“Todavía no lo asimiló. Sigo sin poder creer que esa última pelota pasó la red”, dijo Evans.

Nadal quebró cinco veces el saque de Dimitrov en un desigual trámite frente al 14to cabeza de serie del torneo. El búlgaro arrancó con tres dobles faltas en su primer oportunidad con el servicio.

“Siento un poco de pena por él. Ha jugado un muy mal partido y esa es la realidad”, dijo Nadal.

El astro español reaccionó sorprendido por la prematura eliminación de Djokovic: “Casi nadie se lo esperaba”, dijo.

Nadal se las verá ahora con el ganador del duelo entre Andrey Rublev y Roberto Bautista Agut.

Evans disputará su primer partido de cuartos en un torneo Masters 1000, midiéndose contra el belga David Goffin. El 11mo cabeza de serie) doblegó 6-4, 7-6 (7) al alemán Alexander Zverev (5to preclasificado).

También el jueves, Stefanos Tsitsipas (4to cabeza de serie) frenó la marcha del chileno Cristian Garín, imponiéndose 6-3, 6-4. El rival del turno del griego será el español Alejandro Davidovich Fokina, quien venció al francés Lucas Pouille por 6-2, 7-6 (2).

El italiano Fabio Fognini, campeón de la edición de 2019, dio cuenta 6-2, 7-6 (1) del serbio Filip Krajinovic. Fognini fue el verdugo de Nadal en las semifinales hace dos años.

La cita de Montecarlo fue cancelada el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.