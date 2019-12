Monterrey y América, favoritos en Liguilla de sorpresas

Ciudad de México.- América acabó con el reinado de Tigres y ahora debe afrontar al sorprendente Morelia, en una impredecible Liguilla por el título del torneo Apertura de México.

Después de una primera tanda en la que los cuatro mejores clasificados quedaron fuera, las semifinales se ponen en marcha esta noche, cuando Monterrey será local ante Necaxa. Morelia recibirá al América mañana.

En teoría, el cartel de favoritos quedó colgado en América y Monterrey. Pero la realidad es que ninguno debería fiarse, más tras lo ocurrido en la ronda anterior en la que el último (Tigres), el subcampeón (León) y el líder general del Apertura (Santos Laguna) sucumbieron.

Aquí un vistazo a las semifinales:



MONTERREY-NECAXA

Guede no es el único argentino que apareció como tabla de salvación para su club. Antonio Mohamed regresó al mando de los Rayados para dirigir las últimas cinco jornadas tras el despido del uruguayo Diego Alonso.

Monterrey cerró con tres triunfos y dos empates la fase regular para obtener con sufrimiento el último boleto a la Liguilla en la última jornada. En la primera fase de la Liguilla, mostró su poder ofensivo al eliminar la líder Santos con un abultado global de 6-3.

“En la Liguilla no hay favoritos. Creo que el equipo que logra hacerse fuerte de local tiene la ventaja y nosotros lo pudimos hacer, pero no hay favoritos. Todos partimos de la misma condición”, explicó Mohamed, quien dirigió en una primera etapa a Rayados entre febrero de 2015 y mayo de 2018.

Necaxa ahora es el mejor sembrado con su quinta posición tras eliminar a Querétaro con una goleada global de 6-2.

Guillermo Vázquez, estratega de los Rayos, tratará de neutralizar al Monterrey, rival al que enfrentó en los cuartos de final del pasado Clausura 2019, en un compromiso que terminó igualado 1-1 en el global, pero le dio el pase a Rayados por su mejor ubicación en la clasificación de la fase regular.

“Debemos pelear más el balón, sin dar tantas ventajas”, aseguró Vázquez después de despachar a los Gallos Blancos. “Fue un buen partido. Ahora esta etapa la estoy disfrutando al máximo”.



AMÉRICA-MORELIA

Las Águilas retomaron el vuelo en una irregular campaña, marcada por las partidas de figuras como el arquero argentino Agustín Marchesín, el centrocampista colombiano Mateus Uribe y el zaguero Edson Álvarez, así como constantes lesiones a lo largo de la fase regular como la del ariete chileno Nicolás Castillo.

En el duelo de vuelta de la primera ronda ante los Tigres cuajaron una de sus mejores actuaciones para dar el paso a la siguiente fase al remontar un 2-1 fuera de casa para llevarse la serie con un global de 5-4.

“No esperaba los tres goles en el primer tiempo”, reconoció el técnico americanista Miguel Herrera, después de la victoria en Monterrey ante Tigres. “El equipo dio el mejor primer tiempo de todo el torneo”.

Ahora tienen que sortear a Monarcas, que renació tras la llegada del estratega argentino Pablo Guede a partir de la sexta fecha en relevo de su compatriota Javier Torrente.

Guede tomó al equipo en la 15ta posición –inmerso en la zona de descenso– y lo llevó a cerrar el campeonato con siete triunfos, tres empates y tres derrotas para clasificar a la Liguilla como séptimos.

Morelia mostró su potencial al eliminar al León, imponiéndose 5-4 en el global.

“No jugamos para callar bocas”, comentó Guede sobre los dichos que los hacían víctimas ante León. “La ciudad está feliz por la clasificación a semifinales. Agradecemos a la afición que nos apoyó en todo momento”.