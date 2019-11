Ratifican a Tena como director técnico de Chivas

Guadalajara— El dueño del Guadalajara, Amaury Vergara, presentó a Ricardo Peláez como nuevo director deportivo del equipo, quien a su vez ratificó a Luis Fernando Tena como entrenador.

"Estamos conformando un gran plantel, vamos a tener un gran plantel muy competitivo y en este momento les voy a presentar al que será el Director Técnico, Luis Fernando Tena", dijo Peláez.

Por su parte, Tena aseguró que hay compromiso total con el club.

"Día especial ser ratificado como DT, día de fiesta, estuve soñando con esto los últimos dos meses. Poder mostrar mi trabajo para directivos, jugadores y afición. Solo pienso en estar arriba y jugar bien al fútbol, vamos a tener un gran plantel", declaró.

El dueño comentó que el equipo no está en venta.

"Quiero ser muy claro: Chivas no está en venta. Hoy estamos más comprometidos que nunca con este club", sentenció Amaury Vergara, dueño del equipo.



Los objetivos

Ricardo Peláez fue claro en sus objetivos en las Chivas y apuntó a lo más alto: una gran inversión, plantel competitivo, Liguillas y títulos.

"En Chivas se hablo de problemas de cociente y de descenso, hasta el fin de semana pasado. A partir de hoy se hablara de títulos y de Liguilla. clasificación a la liguilla es una obligación y quedar eliminados ahí será el peor escenario", sentenció Peláez.

"Me siento orgulloso, comprometido e ilusionado. Estamos conformando junto con la directiva, un gran plantel, muy competitivo. Me gusta trabajar con jugadores que quieren estar en chivas y que estén convencidos", agregó.

Acerca del plantel competitivo que conformarán, reconoció las negociaciones con jugadores y mencionó que se darán a conocer una vez que se complete la transacción.

Mencionó que a diferencia de contar con jugadores extranjeros, no será una limitante en Chivas jugar sólo con mexicanos.

"Es una política que para muchos podría ser una limitante, pero es un gran reto y es el éxito del jugar con puros mexicanos. Existen problemas para las contrataciones pero hay que saberlo gestionar. Llevamos un mes haciendo contrataciones y vamos a tener un gran plantel para todas hacer un gran papel", dijo.

"Agradezco la oportunidad y la libertad de tomar decisiones. Agradezco esa posibilidad para que el futbolista esté convencido y pueda estar enfocado a la cancha".

Peláez había sido anunciado el 21 de octubre través de un comunicado emitido por Amaury Vergara y esta mañana fue presentado oficialmente, una vez que el torneo culminara para las Chivas. Peláez había iniciado el Apertura 2019 con el Cruz Azul y salió en agosto por diferencias con Víctor Garcés.