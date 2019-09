Ligan el séptimo

Baltimore.- Los Dodgers de Los Angeles conquistaron su séptimo título consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional fieles a su estilo, empleando dos jonrones de Corey Seager y una joya de pitcheo de Walker Buehler para vencer anoche 7-3 a los Orioles de Baltimore.

Luego del último out, el primer equipo de las Mayores en asegurar su lugar en los playoffs esta temporada se reunió en el montículo para una celebración moderada que incluyó un cambio de vestimenta para un festejo con champaña en el clubhouse.

Los Ángeles, que viene de derrotas consecutivas en la Serie Mundial ante Houston y Boston y busca su primer campeonato desde 1988, comenzará aparentemente la postemporada en el Dodger Stadium el 3 de octubre contra un equipo comodín de la Nacional.

Es lo más temprano que Los Ángeles (94-52) ha asegurado el gallardete divisional, tanto en términos de fecha como de número de partidos. El equipo de 1977 lo hizo en el juego 151, y el de 2013 el 19 de septiembre.

Aunque una derrota de Arizona en Nueva York ante los Mets hubiera dado el título divisional a los Dodgers, Los Ángeles se hizo cargo de su propio destino. Seager disparó un cuadrangular con dos a bordo para coronar un primer inning de cuatro anotaciones contra Ty Blach (1-3) y añadió otro vuelacercas de dos carreras en el tercer capítulo para una ventaja de 6-0.

Buehler (13-3) limitó a Baltimore a cuatro hits durante siete entradas en blanco. Ponchó a 11 y alcanzó doble dígito de abanicados por sexta vez. Tiene 201 ponches en la temporada.

Por los Dodgers, los puertorriqueño Enrique Hernández de 4-1 con una anotada; Edwin Ríos de 1-0.

Por los Orioles, los dominicanos Jonathan Villar y Hanser Alberto, ambos de 4-1. Los venezolanos Anthony Santander de 4-0; Renato Núñez de 4-1 con una producida.



Tauchman, fuera de 6 a 8 semanas por lesión

Boston.- La impresionante primera temporada de Mike Tauchman con los Yanquis de Nueva York podría haber llegado a un abrupto final.

Se espera que el jardinero quede fuera de acción de seis a ocho semanas tras sufrir una torcedura de segundo grado en la pantorrilla izquierda mientras fildeaba una pelota el domingo, en la victoria por 10-5 sobre los Medias Rojas de Boston.

Los Yanquis, plagados de lesiones, poseen sin embargo una enorme ventaja en la División Este de la Liga Americana. Los playoffs comienzan el 2 de octubre y es incierto si Tauchman sería capaz de recuperarse, rehabilitarse y estar listo para jugar en la postemporada.

“En este momento, estoy desanimado por él, pero tenemos que seguir adelante”, dijo el manager de los Yanquis, Aaron Boone.

Tauchman, de 28 años, registró esta temporada los mejores números de su carrera con un promedio de .277, 13 jonrones y 47 impulsadas en 87 partidos. También ofreció una defensiva sólida.

Se lastimó mientras fildeaba un sencillo de Brock Holt al jardín izquierdo en el cuarto inning. Había experimentado dolor en la pantorrilla izquierda y estaba recibiendo tratamiento apenas el sábado.

“Me coloqué para ir por esa pelota y sentí eso”, relató Tauchman tras el encuentro. “Se sintió un poco como si me hubieran pateado, lo cual hubiera sido raro porque era la única persona en el jardín izquierdo”.

Tauchman se fue de 2-2 con un jonrón de dos carreras en el triunfo del domingo, en una noche en que los Yanquis rompieron su récord de cuadrangulares para una temporada.

El jugador seleccionado en la décima ronda del Draft fue adquirido de Colorado el 23 de marzo y se ganó un puesto en el plantel para el día inaugural.

“Ha sido un pelotero muy importante para nosotros”, admitió Boone. “Sé que es una parte importante para que avancemos, aun cuando obviamente no va a estar en el terreno de juego por un tiempo”.

Antes de unirse a los Yanquis, Tauchman bateaba para .153 con sólo dos producidas en 52 encuentros con los Rockies.

La lesión de Tauchman es la más reciente en una larga cadena para Nueva York. Los Yanquis han colocado un número récord para las Grandes Ligas de 29 jugadores en la lista de lesionados esta temporada. Cameron Maybin, quien ha estado en la lista de lesionado, tomará el lugar de Tauchman en el jardín izquierdo.

Nueva York está empatado con Houston con el mejor registro de las Mayores, 95-50.