Rechaza Andy Ruiz pelear en Arabia contra Anthony Joshua

Ciudad de México— Y Andy Ruiz no quiere ir a Arabia Saudita.

El campeón Pesado de la FIB, AMB y OMB por fin rompió el silencio para señalar que no quiere pelear contra Anthony Joshua en el suelo árabe.

"Sé que todos están hablando de la pelea, pero pronto recibiremos noticias reales y la pelea sucederá pronto.

"La pelea va a suceder pronto, pero estará en mis términos, nuestros términos, y la traeremos a Estados Unidos", dijo el connacional en un video que subió a redes sociales.

Ruiz le quitó los cinturones al británico en junio pasado en Nueva York, cuando lo noqueó en el séptimo asalto.

El mexicano se encuentra en la Ciudad de México, y se sabe que todavía no ha firmado el contrato para el pleito que está pactado para diciembre en Arabia Saudita y que fue confirmado esta semana.

Se conoce que la razón es parte de la bolsa, que pretende llevarse más de los 9 millones de dólares que están establecidos para la revancha, por lo que sería una forma de presionar un mejor pago.

Ahora, el promotor Eddie Hearn estaría firme en la decisión, puesto que Ruiz en el contrato de la primera pelea firmó cláusulas de revancha, y en caso de no querer subir al ring podrían irse a tribunales.