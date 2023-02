Domina Freedom Flash en Starr Western Wear Stakes

Ciudad Juárez.— El entrenador Todd Fincher agregó otro ganador a su lista de estrellas en la actual temporada cuando envió a Freedom Flash a un resultado dominante en la edición número 17 del Starr Western Wear Stakes, con bolsa de 100 mil dólares, este sábado en el hipódromo de Sunland Park.

Bajo la monta del jockey Alfredo Sigala para los propietarios Pierre Jean Jr. & Leslie Amestoy y Roger Beasley, Freedom Flash rompió perfectamente desde la puerta de salida, acechó al dúo inicial de El Vital y Rosies Bolt en la curva antes de adelantar a los rivales que se acercaban a la parte superior de la recta final.

A partir de ahí, el sieteañero hijo de First Moonflash aumentó la velocidad para finalmente ganar por un cuerpo y detener el reloj en 45.28 segundos en las 870 yardas.

La victoria del sábado representa la séptima ocasión en que Freedom Flash ingresa al círculo de ganadores en 29 salidas de por vida. Es la cuarta victoria de su carrera en la distancia de 870 yardas y su primera victoria en un stakes desde que ganó el Campeonato New Mexico Classic 870, Grado 3, en Zia Park el pasado mes de diciembre.

Freedom Flash ha ganado más de 417 mil dólares en su carrera y le da a Fincher su victoria número 13 como entrenador, lo que lo convierte en el entrenador líder de esta temporada.

Amplio favorito del tiempo de arranque, Freedom Flash devolvió $4.20 dólares a sus apostadores ganadores. Dan the Flashman corrió para el segundo lugar, mientras que Why Buy the Cow se conformó con el tercer lugar, con El Vital completando los cuatro primeros lugares.