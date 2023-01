Flash Divine el más rápido en las pruebas para el Shue Fly Stakes

Ciudad Juárez.— En su primera salida del 2022, el subcampeón del New Mexico Classic Futurity (RG2), Flash Divine, logró el tiempo más rápido de las seis pruebas clasificatorias para el Shue Fly Stakes, que se corrieron este sábado en el hipódromo de Sunland Park.

Los 10 tresañeros criados en Nuevo México más rápidos de estas pruebas regresarán a Sunland Park el sábado 28 de enero para competir en la final del Shue Fly Stakes, con bolsa de 237 mil 706 dólares, y 111 mil 721 dólares para el ganador en las 400 yardas.

Bajo la monta del jockey Noe García Jr., Flash Divine despejó el camino al inicio de la carrera y luego logró un margen ganador de un cuerpo y un cuarto para establecer el mejor tiempo de calificación de :19.568 segundos, con un índice de velocidad de 99 en un viento cruzado de 5 mph. Fue la tercera victoria en cinco carreras para el hijo de First Moonflash.

El entrenador Wesley Giles acondiciona el potro para los propietarios-criadores Jimmy Negrete y Jimmy Vázquez. Cuarto lugar en el New Mexico Breeders’ Futurity (RG3), en mayo pasado, Flash Divine suma ganancias por 91 mil 449 dólares.

Entrenada por James J. Gonzales III, My Heart Jess Runs ganó por un cuarto y tres cuartos la segunda prueba y cronometró el segundo tiempo más rápido del día con :19.607 segundos. Hija de Jess A Chicks, My Heart Jess Runs tuvo en la monta al jockey Mario Delgado.

Los otros calificados a la final del Shue Fly Stakes con First Lady On Canvas (:19.615), Wood Dee Queen (:19.629), Kings Touch (:19.671), Flashtoglory (:19.746), Cq Featured First (:19.788), Mires a La Luna (:19.827), Blazin Chamisa (:19.831) y Owens Wee Beastie (:19.848).