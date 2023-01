Domina Danjer en el Campeonato en Sunland Park

Ciudad Juárez.— El actual campeón mundial de la AQHA Racing, Danjer, culminó un año casi perfecto con una actuación dominante en el Campeonato en Sunland Park, Grado 1 con bolsa de 350 mil dólares, que se corrió este sábado en el hipódromo de Sunland Park.

Danjer explotó tarde bajo la monta del jockey campeón James Flores para derrotar al múltiple ganador de Grado 1, Kj Desparado, por tres cuartos. El hijo del padre tres veces campeón mundial, FDD Dynasty, registró 20.620 segundos en las 440 yardas para obtener un índice de velocidad de 120 con un viento a favor de 15 mph.

Corriendo para los propietarios Dean Frey, Downtime Enterprises LLC y Billy G. Smith, Danjer ganó cinco de siete salidas en 2022 con victorias de Grado 1 en el ‘Debbie Schauf Remington Park Invitational Championship Stakes’ en Remington Park, el ‘Downs at Albuquerque Fall Championship’ en Albuquerque, el ‘Bank of America Challenge Championship’ en Horseshoe Indiana y el ‘Bank of America Canterbury Park Challenge Championship’ Grado 3 en Minnesota.

Danjer también fue segundo lugar en el ‘Champion of Champions’ de 750 md en el hipódromo de Los Alamitos en su salida anterior el 10 de diciembre.

Entrenado por el criador y copropietario Dean Frey, Danjer corrió en cinco estados en 2022 con victorias stakes graduados en cinco pistas diferentes.

La bolsa del ganador de 157 md del Campeonato en Sunland Park de este sábado, impulsó las ganancias totales de Danjer en 2022 a más de 740 mil dólares y su marca de por vida a dos millones 244 mil 68 dólares. Criado en Oklahoma, el caballo castrado seisañero es hijo de la yegua Shez Jess Toxic.