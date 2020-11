Con sabor chihuahuense

Cortesía

Con toque chihuahuense arrancará la fase final del torneo Guard1anes 2020, luego de que se conociera a los cuatro calificados directos a la Liguilla y a los ocho que disputarán el repechaje en su regreso al futbol mexicano.

Son cinco futbolistas originarios de Chihuahua los que estarán en esta fase final, tres de ellos en la repesca, que son el defensa del Toluca Adrián Mora, el mediocampista de Pachuca Bryan González y el delantero de Santos Laguna Santiago Muñoz.

Luis Montes, mediocampista de León, y Óscar Jiménez, portero del América, ya están calificados con sus equipos para la Liguilla, ya que los Esmeraldas terminaron como líderes del certamen y las Águilas en tercer lugar general.

El parralense Mora ha tenido una participación regular con los Diablos Rojos, pues cuenta con 14 juegos jugados en este torneo, 11 de ellos como titular; en la última jornada contra León jugó los 90 minutos. El zaguero buscará su primer título de liga, pero primero su equipo deberá superar a los Tigres de la UANL en la repesca.

Un duelo de juarenses se tendrá en el cruce Santos-Pachuca. Muñoz y González, ambos subcampeones del Mundial Sub-17 con la Selección Mexicana, vienen de debutar en Primera División con sus equipos y buscarán también su primer título en la máxima categoría del futbol mexicano, además de buscar regularidad en la cancha.

Jiménez tuvo acción en cuatro partidos de este torneo, debido a la lesión del portero titular Guillermo Ochoa. El guardameta chihuahuense intentará conseguir su segundo campeonato de Liga MX con las Águilas.

El fronterizo Luis Montes está en busca de incrementar su legado con La Fiera, pues el capitán tratará de sumar su tercer título de liga con León, aunque sería su cuarto campeonato en su carrera, ya que en 2007 se coronó con los Tuzos de Pachuca.

A esperar el repechaje

Con la fase regular del Guard1anes 2020 resuelta, Monterrey, Tigres, Guadalajara, Pachuca, Santos, Necaxa, Toluca y Puebla tendrán poco más de 13 días para prepararse y disputar el Repechaje, que entregará cuatro boletos a los cuartos de final de la Liguilla.

Tras los resultados de la fecha 17, el repechaje quedó de la siguiente forma: Monterrey vs Puebla, Tigres vs Toluca, Guadalajara vs Necaxa y Santos vs Pachuca.

Los duelos se jugarán a partido único y en caso de igualar en el marcador, la eliminatoria se definirá en tanda de penales, sin tener que disputar tiempos extra.

La reclasificación se celebrará los días 21 y 22 de noviembre, aún con horarios y arbitraje por definir. Los equipos que ganaron la condición de local, al estar mejor ubicados entre el lugar 5 y 12, también podrán elegir el horario y día de sus encuentros.

Tras resolver el Repechaje, los cuatro clasificados se unirán a los punteros León, Pumas, América y Cruz Azul, escuadras que se ganaron su derecho a disputar los cuartos de final de forma directa, tras culminar entre los primeros cuatro lugares de la tabla general.

A diferencia de los clubes que disputarán el repechaje, las escuadras que ya están en cuartos de final deberán esperar 16 días para entrar en acción, ya que los partidos de ida de los cuartos de final arrancarán hasta el 25 y 26 de noviembre. (Con información de Joani Cruz / Agencia Reforma)

Adrián Mora Barraza

Edad: 23 años

Fecha de Nac.: 15 de agosto de 1997

Lugar de Nac.: Hidalgo del Parral, Chihuahua

Estatura: 1.90 m

Peso: 80 kg

Posición: Defensa

Equipo: Toluca

Bryan Alonso González Olivan

Edad: 17 años

Fecha de Nac.: 10 de abril de 2003

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.72 m

Peso: 67 kg

Posición: Mediocampista

Equipo: Pachuca

Santiago René Muñoz Robles

Edad: 18 años

Fecha de Nac.: 14 de agosto de 2002

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg

Posición: Delantero

Equipo: Santos Laguna

Óscar Francisco Jiménez Fabela

Edad: 32 años

Fecha de Nac.: 12 de octubre de 1988

Lugar de Nac.: Chihuahua, Chihuahua

Estatura: 1.82 m

Peso: 78 kg

Posición: Portero

Equipo: América

Luis Arturo Montes Jiménez

Edad: 34 años

Fecha de Nac.: 15 de mayo de 1986

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.67 m

Peso: 68 kg

Posición: Mediocampista

Equipo: León

Calificados a Liguilla

1. León

2. Pumas

3. América

4. Cruz Azul

Repechaje

Monterrey vs Puebla

Tigres vs Toluca

Guadalajara vs Necaxa

Santos vs Pachuca

(cruce a un partido)