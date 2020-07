Buscan calificar al Zia Derby 46 caballos

Cortesía Ruidoso Downs

Encabezados por Mister Riptide, segundo lugar en el All American 2019, 46 caballos competirán este sábado en las pruebas para las 400 yardas del Zia Derby (RBG2) en el hipódromo Ruidoso Downs. Los 10 caballos más rápidos de las cinco pruebas de hoy avanzan a la final, con bolsa de 175 mil dólares, que se correrá el 25 de julio.

Hijo castrado del semental Woodbridge de Dash Ta Fame, Mister Riptide es entrenado por Charles ‘Duke’ Shults para los propietarios Mark y Annette McCloy. Mister Riptide hará su primera salida desde el 2 de septiembre del año pasado, cuando fue segundo lugar detrás de Mr Jess Jenkins, en el All American Futurity (G1) de 440 yardas y bolsa de 3 millones de dólares.

Mister Riptide ha corrido exclusivamente en Nuevo México y suma ganancias por 664 mil 207 dólares en seis aperturas. Entre sus cuatro victorias se incluye un claro triunfo por dos cuerpos y un cuarto en las 400 yardas del Zia Futurity, (G1) con bolsa de 434 mil dólares, el año pasado. El caballo arrancará de la posición número seis con la monta de Ricky Ramírez en la segunda de cinco pruebas.

Champagne Room, de MJ Farms, partirá del sexto puesto bajo la monta de Rodrigo Vallejo para el entrenador Jimmy Padgett en la primera prueba.

First Neon Moon, de Víctor Lozano, hará su primera salida oficial desde el 15 de febrero, cuando el hijo del campeón First Moonflash ganó las 400 yardas del New Mexico Horse Breeders Association Stakes, (RG2) con bolsa de 100 md, en Sunland Park.

El potro saldrá de la posición número siete y será montado por Mauro Salcedo para el entrenador Martin Orona Sr. en la tercera prueba.

Otra destacada tresañera criada en Nuevo México que tomará parte en las pruebas de hoy es Donelli, una potra producto de Big Daddy Cartel y entrenada por Wes Giles para el propietario MJ Farms.

Donelli llega a estas pruebas luego de haber obtenido un segundo lugar detrás de Champagne Room en el Shue Fly. Hoy saldrá del arrancadero número cinco con Alan Hernández en la monta en la tercera prueba.