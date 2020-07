Gana Cristom última prueba para el Zia Futurity 2020

Jake Rogers/Ruidoso Downs

Cristom guardó lo mejor para el final este viernes en el hipódromo Ruidoso Downs Race Track cuando corrió a un ritmo vertiginoso y cronometró :19.764 segundos en la onceava y última prueba y así registrar el tiempo de calificación más rápido para el Zia Futurity 2020. El Zia Futurity, con bolsa de 375 mil dólares, carrera de apuestas de Grado I para cuartos de milla criados en Nuevo México, se desarrollará a 400 yardas el 26 de julio.

Cristom, un potro alazán producto de Jesse James Jr. y Alice K. White de First Down Dash, entró en la prueba con solo una carrera en su currículum. Eso pareció no importar ya que el caballo nunca titubeó en el recorrido y ganó por dos y medio cuerpos. Propiedad de J & SM Inc. (Sue May et al) y Don y M. Lane Reynolds, Cristom proviene del establo de Fred Danley.

“Desde el principio, este ha sido un potro muy agradable”, dijo el entrenador Fred Danley. “Todos nos reunimos y lo elegimos en la venta el otoño pasado, y el potro ha hecho todo bien.”

El jockey Noé García, Jr. estuvo en la monta en un día bastante caluroso relativamente sin viento. García también ganó la primera prueba del día con Out N Gone.

“Todo lo que tuve que hacer fue sentarme sobre él. Silbé y le di un golpecito solo para mantener su concentración porque estaba en la parte exterior y estaba realmente solo allí afuera, así que estábamos corriendo el reloj tanto como los otros caballos”, dijo García. “Parecía que íbamos a calificar. Estaba más cansado que el caballo al final.”

Hasta la última carrera, Vine Master, ganador del Mountain Top Juvenile 2020, tenía en su poder el mejor tiempo con :19.872. El alazán castrado producto de Jesse James Jr. y de Tangled Vines de Dash Ta Fame, es propiedad de Cody Cobb y es entrenado por James Gonzales. Sergio Becerra Jr., quien montó a Vine Master para la victoria en Mountain Top Juvenile, también fue el jinete de hoy.

El semental de Cristom y Vine Master, Jesse James Jr., tuvo cinco ganadores este día.

El resto de los calificados al Zia Futurity son Fanncee (:19.917), Hatchi Zulu (:19.923), Ripp (:19.943), Jessies Allstar (:19.965), Hollyn Bootie (:19.975), Fly On Down (:19.980), Woodys Gold (:19.987), y True Romance (:19.991).