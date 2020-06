Se lleva My Storm Warrior el primer mayor del Mountain Top Futurity

Jake Rogers/Ruidoso Downs

El Paso— My Storm Warrior se llevó a casa el primer mayor del Mountain Top Futurity para caballos purasangre, a pesar de que Fill The Bill cruzó primero la meta. El giro de los acontecimientos sucedió tras una larga consulta de los oficiales en la que se tomó la decisión de descalifica a Fill The Bill del primer lugar al tercero por impedir el progreso del eventual finalista One Mark en el tramo de cinco furlongs, que se corrió este sábado por la tarde en el hipódromo Ruidoso Downs.

My Storm Warrior, uno de los cinco caballos entrenados por Todd Fincher que estuvieron alineados para esta carrera, es un castrado producto de Atilla’s Storm fuera de Key to My Warrior por Majestic Warrior. Propiedad de Dale F. Taylor Racing, LLC, regresó $69.60 dólares en un boleto de $2 dólares.

“No estuve tan sorprendido porque My Storm Warrior estuvo corriendo caballos en su carrera de prueba para calificar. Creo que el ritmo fue bastante fuerte hoy, por lo que pudo cerrar bien”, dijo el entrenador Todd Fincher.

El caballo de Fincher, Aisle Runner, era el favorito temprano después de ganar su prueba por seis cuerpos de diferencia. Sin embargo, hoy no fue el día para Aisle Runner, que terminó en cuarto lugar.

My Storm Warrior originalmente tenía a Alfredo Sigala en la monta, pero esta mañana, el jinete Frank Reyes fue nombrado para llevar la rienda. Reyes guió hábilmente al caballo castrado durante los cinco furlongs y finalmente al círculo de ganadores.

“Estaba concentrado en mi caballo. No vi el problema entre Fill The Bill y One Mark. Estaban afuera y mi caballo seguía moviéndose”, dijo Reyes. “Tenía un firme control sobre él, y él mostró su clase.”

La bolsa para el Mountain Top Futurity para caballos purasangre es de 163 mil 415 dólares e incluye 15 mil agregados por la Asociación de Criadores de Caballos de Nuevo México y 15 mil añadidos por Ruidoso Horse Sale Co.