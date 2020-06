Anuncian ganadores de carreras en Ruidoso Downs

Jake Rogers / Ruidoso Downs

El Paso— Este domingo por la tarde en el hipódromo Ruidoso Downs se corrieron tres carreras principales, con el triunfo de Jess Cuz Pyc Can en el Ruidoso Maiden Stakes con bolsa de 89 mil 176 dólares, de Close to Crazy en el Rita Danley Distaff con bolsa de 40 mil dólares y de American Dubai en el Ruidoso Sprint Handicap con bolsa de 25 md.

El segundo clasificado más rápido, Jess Cuz Pyc Can, entrenado por Wesley Giles, cruzó la línea de meta por delante del clasificado más rápido, Hock You, en el Ruidoso Maiden Stakes para caballos de 3, 4 y 5 años. El caballo castrado tresañero producto de Jesscuzican y Her Painted Wagon por Pyc Paint Your Wagon, fue montado por Alan Hernández y cronometró :17.71 segundos en las 350 yardas.

“Este caballo corrió ligeramente cuando tenía dos años, así que lo pusimos en el Maiden Stakes solo para garantizarle algunas salidas y que ganaría algo de experiencia. Él termina en la final y gana”, dijo Giles. “Hemos estado trabajando para que este caballo rompa mejor y valió la pena hoy. Tendrá su oportunidad en el Rainbow (Derby) si nos dice que está listo.”

Close to Crazy tuvo un final dominante por delante de Fabulous Stylin y Jess to Reel para ganar la segunda carrera de la Rita Danley Distaff para potros y yeguas tresañeros criados en Nuevo México. Close to Crazy fue montada por Adrián Ramos y cronometró :17.688 en las 350 yardas.

Las carreras en vivo en Ruidoso Downs continúan el próximo fin de semana con el Mountain Top Futurity para caballos purasangre criados en Nuevo México y una bolsa de 125 md, el sábado 20 de junio. La primera posta es la 1:00 pm los viernes, sábados y domingos.

El Turf Club y el Jockey Club del hipódromo Ruidoso Downs volverán a abrir con una ocupación del 50 por ciento el viernes 19 de junio para propietarios de caballos, miembros y titulares de boletos de temporada, con reserva previa, pero por el momento las tribunas permanecerán cerradas.