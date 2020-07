Demuestran velocidad en el Rainbow Futurity

Jake Rogers / Ruidoso Downs

El Paso— En el segundo día de pruebas para Rainbow Futurity en el hipódromo Ruidoso Downs, como lo fue en el día uno, la sexta carrera demostró estar llena de velocidad. Wryker, un caballo castrado criado en Texas, abrió un sendero en las 400 yardas hasta el final y marcó :19.524 segundos, el tiempo de calificación más rápido en los dos días. Packsaddle Senator, quinto lugar en el Ruidoso Futurity, también se clasificó en esa prueba con un tiempo de :19.685.

Propiedad de Mark Jungers, Michelle Jungers, Cole Jungers y L. Bradley Davies, Wryker también es entrenado por Mark Jungers. Jerry Yoakum fue el jockey que guió al castrado gris producto de Kiss My Hocks y de All About Tonight por Carters Cartel, a la impresionante victoria por un cuerpo y medio de ventaja.

“Lo criamos y sabíamos que era especial incluso cuando nació. El potro peleaba y luchaba con su madre cuando era joven. Hubo momentos en los que saltaba por las puertas para llegar a la pista de entrenamiento”, dijo el propietario y entrenador Mark Jungers.

“Después de que lo castramos, pareció calmarse un poco, y para esta prueba, probamos anteojeras en él por primera vez, lo que pareció enfocarlo aún más. Corrió derecho como una cuerda, y estamos muy orgullosos de él. Estamos ansiosos por la final”, agregó Jungers.

Packsaddle Senator, propiedad de Wootan Racing (Terry Wootan et al), es una potra criada en Oklahoma producto de Louisiana Senator y Eyes a Shazoom de Shazoom. Proveniente del establo de Gerald Reed, fue montada por el jockey Sergio Becerra Jr.

El entrenador Clinton Crawford calificó dos caballos para la final, B Cause Im a Hero en la tercera carrera y Seven en la séptima prueba. B Cause Im a Hero fue mucho mejor cuando cruzó la línea con un tiempo de :19.690 segundos, el tercero más rápido de las pruebas.

B Cause Im a Hero, propiedad de Larry Marcum y Nancy Wells, es un potro alazán criado en Oklahoma. Seven, irónicamente corrió en la séptima prueba y registró un tiempo de :19.768 para asegurar la quinta y última posición de calificación del día.

Propiedad de Raymond Merrill y Gregory Cullum, el caballo castrado criado en Texas es producto de Kiss My Hocks y Higher Fling por Mr Jess Perry. El jockey Cody Smith estuvo en la monta para ambas victorias y tuvo cuatro apariciones en el círculo de ganadores ayer.

Whistle Stop Cafe también se clasificó al ganar fácilmente la quinta prueba con un tiempo de :19.717. La potra es entrenada en el establo de Blane Wood y es el tercer caballo de ese establo en avanzar para la final del Rainbow Futurity que se correá el 19 de julio.

Propiedad de Whitmire Ranch/Lainie Whitmire et al., la potra criada en Texas es producto de Freighttrain B y de Sinuous por Mr Jess Perry. El jinete favorito de Wood, Ricky Ramírez, estuvo en la monta durante la prueba.

Las carreras continúan este domingo en Ruidoso Downs, donde las primeras cuatro carreras del día son las pruebas para el Rainbow Oaks con bolsa de 300 mil dólares, la división completamente nueva de la serie Derby para el Rainbow y el All American. Les seguirán ocho pruebas para el Rainbow Derby con bolsa de 70 md. Las finales del Rainbow Oaks y el Rainbow Derby, ambas en 440 yardas, se disputarán el sábado 18 de julio.