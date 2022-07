Aportan su granito

Una medalla de plata y dos de bronce fue la cosecha que tres ciclistas juarenses dieron a la selección Chihuahua en el ciclismo de los Juegos Nacionales Conade 2022, que se llevaron a cabo en Tijuana, Baja California.

Santiago Pérez se quedó con la medalla de plata en persecución individual categoría Juvenil A, Johana Luque fue tercer lugar en contrarreloj Juvenil C y Luis Carrera se colgó el bronce en ruta Juvenil B.

De 13 años de edad y estudiante del Instituto Adela de Cornejo, Santiago Pérez comentó que la competencia fue bastante pesada y que se quedó muy cerca de colgarse el metal dorado.

“Estuvo bastante pesada, sí se sintió gacho que al final me sacaron un tiempo de .303, y pues el próximo año me voy a esforzar más para llevarme el oro”, dijo Santiago. “Se sintió bien, sentí que pude haber dado más. Estuvo más pesado de lo que me esperaba y estoy orgulloso de la plata.”

El pedalista fronterizo empezó por mero gusto en el ciclismo cuando tenía ocho años de edad y lo que más le gusta es la velocidad que experimenta sobre la bicicleta y la adrenalina que le genera el ir muy cerca de otros cliclistas.

“Se me hace que es un deporte muy bonito que te ayuda emocionalmente y en cuanto a salud. A mí me ha ayudado a mantenerme quieto en mis clases, yo era medio inquieto. Es un deporte muy bonito, es muy diferente estar con tus compañeros de competencia abajo y sobre la bici porque abajo puedes hacer unas amistades muy bonitas, pero arriba siguen siendo contrincantes y me gusta mucho”, señaló Santiago.

Johana Luque mencionó que ella también se quedó cerca del oro, a cuatro segundos, en una competencia muy cerrada, pero que a ella le gustó mucho.

“Me fui muy bien y pues un tercer lugar estuvo muy bien. Estuvo muy padre la verdad la competencia, el clima y el circuito”.

Mientras pedaleaba su bicicleta, Johana no pensaba nada, solamente “iba dándole con todo” a los pedales y al final logró colgarse la medalla de bronce.

A los 13 años ella empezó en el ciclismo al ver que su papá lo practicaba, y le gusta este deporte porque le ayuda a distraerse.

Johana acaba de terminar la preparatoria en el Centro de Bachilleres 8420 y quiere estudiar nutrición en la UACJ.

Luis Carrera confesó que estuvo cerca de tirar la toalla a pesar de que se sentía fuerte, pero sacó fuerzas de flaqueza y con un último esfuerzo logró terminar en el tercer lugar de ruta.

“Me sentía fuerte en esta carrera, nada más que también ellos estaban bien fuertes, casi casi tiro la toalla. Al último íbamos tres nada más, ya me quería soltar, ya que se vayan, tercer lugar pues está bien, y al último alcanzamos a la fuga y ya fuimos cinco y arranqué en el sprint y ya no tenía nada, me pasaron los dos primeros y ya quedé en tercero”, dijo Luis, quien acaba de terminar sus estudios en la Secundaria Técnica 89 y va a ingresar al Cetys 61.

Conózcalos

Nombre: Johana Luque

Fecha de nac.: 22 de enero de 2004

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.59 m

Peso: 49 kg

Categoría: Juvenil C

Bronce en contrarreloj en Juegos Nacionales Conade 2022

Nombre: Luis Carrera

Fecha de nac.: 31 de agosto de 2007

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 14 años

Estatura: 1.71 m

Peso: 63 kg

Categoría: Juvenil B

Bronce en ruta en Juegos Nacionales Conade 2022

Nombre: Santiago Pérez

Fecha de nac.: 19 de septiembre de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 13 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 60 kg

Categoría: Juvenil A

Plata en persecución individual en Juegos Nacionales Conade 2022