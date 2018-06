Lo vinculan por presuntamente violar a menor con Síndrome de Down

Una menor de 16 años de edad con Síndrome de Down fue víctima de varias violaciones presuntamente por parte de dos hermanos de su madrastra y quedó embarazada, así lo expuso una agente del Ministerio Público (MP) en una diligencia realizada ayer para pedir la vinculación a proceso de uno de los posibles responsables.En su defensa el acusado Pablo Gerónimo Reyes declaró ante el Tribunal de Control que no fueron violaciones sino relaciones sexuales consentidas y que él desconocía que se trataba de una mujer menor de edad y con Síndrome de Down.El abogado defensor argumentó que su representado cayó en un error de tipo lo que –dijo– excluye el delito.Al presentar la denuncia penal el padre de la víctima señaló que el pasado 18 de mayo se encontraba en la casa de su expareja –la mamá de la menor– y ella le pidió que se midiera una blusa y al hacerlo notó que el vientre de la adolescente estaba creciendo. Por lo que le compró una prueba de embarazo y resultó positiva.La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– respondió que Pablo y Fabián, los hermanos de la pareja sentimental de su papá la habían tocado.Ante el Ministerio Público (MP) la víctima declaró: “me trataron mal, abusaron de mi cuerpo, me jalonearon, me forzaron, me dieron dinero para no decir la verdad y al último me embarazaron. Me acostaban para tener sexo”.La resolutora le dio valor a la declaración de la víctima, a la denuncia de los padres así como a los certificados en materia de medicina y psicología forense para dictar el auto de vinculación a proceso contra Reyes por el delito de violación con penalidad agravada.