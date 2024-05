Pone ‘de nervios’ crisis fronteriza a demócratas

Los demócratas han minimizado la amenaza política que enfrentan este año debido al enorme aumento de migrantes en la frontera Sur, pero sus recientes acciones muestran que están cada vez más nerviosos por la responsabilidad política de este tema, que según las encuestas está entre las principales preocupaciones de los votantes, señala un reporte del sitio web de noticias políticas The Hill.

Según el despacho, procedente de Washington, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), está intensificando sus esfuerzos de comunicación sobre la seguridad fronteriza y ha informado a sus colegas que planea llevar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza del Senado nuevamente al pleno para una votación la próxima semana.

También ha discutido la posibilidad de dividir la legislación en varios componentes para que los colegas vulnerables puedan introducirlos por separado, según fuentes familiarizadas con las conversaciones de planificación. Al mismo tiempo, los demócratas del Senado en contiendas difíciles están presionando a la administración de Biden para abordar la afluencia de cientos de miles de migrantes al país, incluso si el Congreso no aprueba la legislación.

El senador Jon Tester (demócrata de Montana), el titular demócrata más vulnerable, la semana pasada confrontó al secretario de Defensa Lloyd Austin sobre lo que llamó la situación “inaceptable” en la frontera Sur. Tester también se convirtió en el primer demócrata del Senado en copatrocinar la Ley Laken Riley, que requeriría que los funcionarios federales aprehendan y detengan a personas que viven ilegalmente en el país y que cometen ciertos crímenes hasta que puedan ser deportadas de los Estados Unidos.

Además, los demócratas del Senado están pidiendo al presidente Biden que tome acciones ejecutivas para asegurar la frontera, algo que esperan que la Casa Blanca anuncie pronto.

“Definitivamente va a ser un tema importante, y los demócratas en estados clave –nuestros senadores titulares desde Jacky Rosen hasta Jon Tester– van a necesitar hablar sobre su voto a favor del proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza. Van a hablar sobre el trabajo que han hecho para apoyar a las fuerzas del orden”, dijo un estratega demócrata que ha trabajado en varias campañas para el Senado. Rosen está contendiendo para la reelección en Nevada.

El estratega calificó los números recientes de las encuestas de Biden en los estados clave como un “desastre”. La fuente citó el precio de los alimentos, la gasolina y la edad de Biden como temas que impactan la opinión de los votantes sobre él y la carrera presidencial. Pero también citó la seguridad fronteriza como un tema importante en los estados indecisos, especialmente para los demócratas que necesitan superar a Biden en noviembre.

Las nuevas encuestas muestran a Biden detrás del ex presidente Trump en varios estados cruciales, incluidos dos donde la seguridad fronteriza y la inmigración son temas especialmente importantes: Arizona y Nevada.

Una encuesta de The New York Times/Siena College de más de 4 mil votantes registrados en seis estados clave encontró a Biden rezagado en cinco de ellos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pennsylvania, lo que es una mala noticia para los candidatos demócratas al Senado que se postulan en todos esos estados excepto Georgia, que no tiene una carrera para el Senado.

La encuesta encontró que los votantes en esos estados clave citaron la inmigración como el segundo tema más importante que decide sus votos, sólo detrás de la economía y por delante del aborto.

Jon Ralston, un comentarista veterano de la política de Nevada y CEO y editor del Nevada Independent, señaló que la inmigración ocupaba el segundo lugar sólo después de la economía como el tema principal para los votantes de Nevada.

“Cuando se le preguntó a los votantes registrados qué tema era el más importante para decidir su voto, la inmigración estaba en segundo lugar”, dijo. “Si la carrera va a ser cerrada, y el 10 por ciento está votando sólo por la inmigración –que es una palabra de sustitución para ‘frontera’ en estas encuestas– eso podría cambiar el juego. Eso podría determinar la contienda”.

La encuesta del New York Times mostró a Biden detrás de Trump 50 por ciento a 38 por ciento en un enfrentamiento cara a cara en Nevada, pero mostró a Rosen con una ligera ventaja sobre el candidato republicano Sam Brown, 40 por ciento a 38 por ciento.

Ralston dijo que mucho puede cambiar en la carrera presidencial en los próximos cinco meses y que es “inconcebible” que cualquiera de los candidatos gane el estado púrpura por dos dígitos, pero dijo que los demócratas locales están preocupados. “Los demócratas con los que hablo que saben lo que está pasando están muy preocupados. Creen que Biden está detrás en Nevada. Están preocupados por lo que la campaña de Biden está haciendo en Nevada para combatir esto”, dijo.

Hay una frustración entre algunos demócratas del Senado de que la Casa Blanca de Biden no ha sido lo suficientemente agresiva al tratar con la frontera. Tester expresó su frustración con Austin en una audiencia del Senado la semana pasada.

“Mire, he llamado repetidamente al secretario Mayorkas, al presidente Biden y al Congreso para que intensifiquen y arreglen lo que está sucediendo en la frontera Sur. No es sostenible en absoluto, y es inaceptable”, le dijo a Austin con firmeza.

Tester previamente confrontó al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en una audiencia el mes pasado. “El hecho es que la frontera necesita ser arreglada. Y necesitamos intensificar como Congreso, la administración necesita intensificar, ¡usted necesita intensificar!” dijo Tester, levantando la voz mientras miraba fijamente al funcionario del gabinete.

Jim Kessler, vicepresidente ejecutivo de política en Third Way, un grupo de expertos demócrata centrista, dijo que los demócratas del Senado tienen razón al sentirse nerviosos por cómo la política fronteriza está jugando en las elecciones de 2024 y urgió a Biden a prestar más atención al tema.

“Realmente espero que estén nerviosos. Necesitan ser mucho más agresivos en la frontera”, dijo. “Necesitan acciones ejecutivas en la frontera, lidiar con el asilo y cualquier otra cosa que pueda convencer a los votantes de que el objetivo principal de Biden en la frontera Sur es asegurarse de que haya orden allí”.

Los funcionarios de la administración de Biden, sin embargo, argumentan que hay un límite a lo que pueden hacer para detener a los migrantes de entrar al país sin acción del Congreso, porque la ley actual requiere que los funcionarios fronterizos procesen las solicitudes de asilo, que a menudo tardan años en pasar por los tribunales.

Pero Kessler dijo que Biden se ayudaría a sí mismo políticamente haciendo un segundo viaje a la frontera para mostrar que solucionar la crisis de migrantes es una prioridad principal. “Es algo en que los demócratas han sido demasiado reacios a hablar porque hay un temor de que pueda ofender a algunos en nuestra base, y tienen que dejar ese miedo a un lado”, dijo, argumentando que Biden puede hablar sobre la reducción de cruces fronterizos en un 40 por ciento desde diciembre y un aumento en la confiscación de fentanilo.

El senador Sherrod Brown (demócrata de Ohio), el segundo demócrata más vulnerable del Senado, está promoviendo la aprobación de la Ley FEND Off Fentanyl, que copatrocinó y que se convirtió en ley como parte del paquete de ayuda exterior. Está usando ese logro para defenderse de los ataques relacionados con la frontera.

“Vea nuestro material sobre el fentanilo en casa”, dijo. “La gente está encantada de que aprobamos ese proyecto de ley, y saben que fui el patrocinador principal y saben que en Ohio eso es una gran, gran parte del problema”.

Reflejando la creciente angustia entre los demócratas, Schumer abordó el tema de la seguridad fronteriza de frente la semana pasada, dedicando tiempo en tres de sus discursos en el pleno para castigar a los republicanos por votar en contra del acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza en febrero, a pesar de que tenía el apoyo del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza.

“Los demócratas saben que la situación en la frontera es inaceptable. Sabemos que el statu quo no puede continuar”, dijo el jueves. “Pero los demócratas también saben que arreglar la frontera requiere legislación bipartidista del Congreso”.

Hablando en la conferencia de prensa semanal de liderazgo, Schumer pidió a los republicanos que apoyen el proyecto de ley que rechazaron a principios de este año, que fue emparejado con un paquete de ayuda exterior de $95 mil millones que incluía $61 mil millones para Ucrania.

“Cuando los republicanos vieron por primera vez el proyecto de ley, dijeron ‘Wow, este es un proyecto de ley fuerte, duro. Nos gusta’. El minuto en que Donald Trump dijo que quiere caos en la frontera con fines electorales, viraron 180 grados y no apoyaron un proyecto de ley fronterizo apoyado por la página editorial del Wall Street Journal, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Sindicato de Patrulla Fronteriza”, dijo Schumer, de pie junto a un cartel que ilustraba que habían pasado 91 días desde que los republicanos bloquearon el proyecto de ley.

Un senador republicano que solicitó el anonimato para discutir la política interna de la frontera dijo que los colegas demócratas están sintiendo más presión que los republicanos sobre el tema, citando encuestas en estados clave.

“Los números de las encuestas en los estados clave, he visto muchas encuestas en los estados clave … [muestran] que el tema de la inmigración no es sólo sobre inmigración, también es sobre crimen y la economía. Esas cosas se entrelazan. Los votantes independientes están poniendo su dedo en eso y diciendo, ‘Miren, esa frontera está abierta, y mis bonos no están subiendo y no estoy seguro y mis hijos no están seguros’”, dijo el senador republicano.

“Los demócratas pueden leer encuestas”, añadió el senador. “Estoy seguro de que le están diciendo algo a Schumer, ‘haz un esfuerzo en esto’. Porque está perjudicando a Biden”.

newroom@diariousa.com