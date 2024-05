Promocionan candidatos a Sheriff de EP experiencia y liderazgo

Los candidatos demócratas a sheriff –Oscar Ugarte y Robert “Bobby” Flores– señalan su experiencia y estilos de liderazgo para explicar por qué deberían ser elegidos como el próximo oficial superior de aplicación de la ley en el condado de El Paso.

Ugarte, de 40 años, tiene alrededor de 21 años de experiencia policial, incluidos dos años como oficial de policía y siete como agente. Dice que considera el trabajo como el de administrador. En la campaña electoral, se autodenomina un “verdadero” demócrata, una indirecta a su oponente, a quien se vio vistiendo una camiseta anti-Biden en un concierto y cuyo historial de votación es escaso.

“Estoy tratando de ser esa voz para tomar decisiones, darles (a los oficiales) la capacitación adecuada, los recursos adecuados, para que mi personal pueda servir adecuadamente a la comunidad”, dijo Ugarte.

Flores, de 53 años, pasó 33 años en la Oficina del Sheriff, más recientemente como subjefe. Dice que será un líder “con botas en el terreno”, señalando sus diversos roles dentro del departamento a lo largo de los años. Rechaza las afirmaciones de Ugarte de que no es un “verdadero” demócrata y dice que lamenta no haber sido un votante más activo, pero que siempre votó demócrata y se adhiere a los valores demócratas, especialmente en lo que respecta a los derechos laborales.

“Comencé desde abajo y fui ascendiendo hasta llegar a subjefe”, dijo Flores.

Los dos se enfrentarán durante la segunda vuelta de las elecciones primarias demócratas del 28 de mayo después de que ninguno de los dos consiguiera la mayoría de los votos para ganar la nominación del partido en marzo. En las primarias de marzo, entre cinco candidatos , Ugarte obtuvo el 43% de los votos, mientras que Flores recibió el 24% de los votos.

La votación anticipada se realizará desde el lunes 20 de mayo hasta el viernes 24 de mayo.

El ganador pasará a las elecciones generales de noviembre para enfrentarse a Minerva Torres Shelton, quien no tuvo oposición en las primarias republicanas.

El sheriff del condado supervisa un departamento con un presupuesto de 122 millones de dólares y unos 580 agentes de detención, 270 ayudantes y 110 funcionarios civiles. Además de hacer cumplir la ley dentro del condado de El Paso, el Departamento del Sheriff supervisa la administración de la cárcel del condado.

Ugarte: 'Estoy intentando ser el administrador'

Ugarte es el agente de policía del Condado de El Paso para el Precinto 1. Sirvió en el Departamento de Policía de la ciudad de Socorro durante dos años y se convirtió en alguacil judicial del Consejo de Jueces del Condado de El Paso en 2007 antes de ser elegido agente de policía en 2016.

Ugarte no tenía ningún registro disciplinario en sus archivos personales de su tiempo con la policía de Socorro o como alguacil judicial, pero los agentes no tienen una unidad de asuntos internos o una función de investigación interna similar utilizada por otras agencias policiales más grandes.

Ugarte dijo que lo más importante es ser un buen administrador como sheriff.

“No estoy tratando de ser un detective de la escena del crimen, no estoy tratando de ser carcelero, estoy tratando de ser el administrador”, dijo Ugarte. “He trabajado para el estado, tengo experiencia en una agencia estatal de aplicación de la ley (con la división institucional del Departamento de Justicia Penal de Texas). He tenido experiencia en una agencia policial de la ciudad. Tengo experiencia en una agencia policial del condado, y también como funcionario electo y administrador, que es lo que será el sheriff”.

Flores: 'Todo se reduce a ser un líder en el terreno'

Flores se retiró de la Oficina del Sheriff del condado de El Paso como subjefe en 2023 para postularse para el cargo. Se había desempeñado como teniente, sargento y director de división del anexo de la cárcel, entre otras funciones en el departamento. Los registros disciplinarios muestran que Flores tuvo nueve quejas de asuntos internos que se remontan a la década de 1990 ante la Oficina del Sheriff, y cuatro de ellas resultaron en medidas disciplinarias.

Flores dijo que sus ascensos incluyeron ser ascendido a supervisor de primera línea, teniente, sargento, gerente de división para el anexo de la cárcel y subjefe.

“Cuando empiezas a buscar liderazgo adicional, supervisé a más de 300 oficiales en mi división de la que era responsable y hay cualidades de liderazgo que van con eso”, dijo Flores. “Va mucho más allá de hacer lo que digo, no lo que hago, o simplemente hacer esto y no molestarme. Todo se reduce a ser un líder en el terreno y eso es lo que siempre he sido”.

Flores superó a sus competidores antes de las primarias de marzo con alrededor de 106 mil dólares mientras que Ugarte recaudó alrededor de 41 mil dólares. Flores cuenta con el respaldo del ex congresista Silvestre Reyes y el respaldo del juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, y la Asociación de Oficiales de Policía Municipal de El Paso. Ugarte cuenta con el respaldo de la representante federal Verónica Escobar, demócrata por El Paso, y de varios líderes electos actuales y anteriores de El Paso, incluido el alcalde Oscar Leeser.

La próxima ronda de informes financieros de campaña deberá presentarse el lunes, ocho días antes de la segunda vuelta.

Entre los problemas que enfrentará el próximo sheriff se encuentran el mantenimiento de los estándares carcelarios luego de recientes hallazgos de incumplimiento por parte del estado, el manejo de las leyes estatales de inmigración y los arrestos estatales de inmigrantes que están llenando las cárceles, y la respuesta al aumento de las amenazas en las escuelas.

Dotación de personal y estándares en la cárcel del centro

Ugarte y Flores dijeron que es necesario abordar la cuestión del personal en la cárcel del centro, lo que ayudará a mejorar los estándares carcelarios.

“Una cárcel es como una ciudad, y si vas a ejecutar esa operación con el mínimo de personal... no puedes adaptarte a las demandas de la instalación”, dijo Flores. “Hay tantas variables a las que hay que poder adaptarse y nada de eso se tuvo en cuenta cuando se redujo la plantilla”.

Flores se desempeñó como comandante de la cárcel de 2014 a 2015 y como subjefe de la cárcel de 2022 a 2023, y experimentó una disminución en la dotación de oficiales de detención.

Dijo que tenía 333 agentes de detención en 2014 y solo 276 cuando regresó en 2022, pero no sabía por qué se redujeron esos puestos. Dijo que abogó por más personal cuando asumió el cargo de subdirector de la cárcel.

“Tuve varias discusiones con mi subjefe en ese momento”, dijo Flores, y agregó que la respuesta fue que tenía todo el personal que necesitaba para hacer el trabajo.

Dijo que si fuera elegido sheriff, trabajaría con el Tribunal de Comisionados del Condado de El Paso, que toma decisiones presupuestarias y políticas para los departamentos del condado, para solicitar más puestos y fondos para apoyarlos.

La Comisión de Estándares Carcelarios de Texas determinó que la cárcel del centro no cumplió con las normas en los últimos dos años. En enero, la comisión encontró que los carceleros no hicieron observaciones cara a cara durante los controles de bienestar, luego del asesinato de un recluso relacionado con pandillas en noviembre. La comisión encontró que los oficiales de detención no brindaron atención cuando un recluso mostró signos de angustia médica el año anterior después de que un recluso muriera de una ruptura esofágica causada, en parte, por metanfetamina y fentanilo, según una investigación de KTEP.

La Cárcel del Centro del Condado de El Paso ya no figura como no conforme en el sitio web de la agencia estatal.

“Existe una muy buena posibilidad de que nuestra gente de inteligencia contra pandillas haya recopilado esa información”, dijo Flores, y agregó que se había eliminado un puesto de oficial de inteligencia contra pandillas.

Ugarte dijo que necesita revisar políticas, capacitación y procedimientos para encontrar una manera de mejorarlos.

“El asesinato que ocurrió en la cárcel del condado es inaceptable”, dijo Ugarte. “Obviamente cometieron un delito y están allí esperando juicio, pero es responsabilidad del condado mantener seguros a los reclusos”.

Ugarte dijo que para abordar el tema del personal en la cárcel, la Oficina del Sheriff necesita ampliar el trabajo con los programas policiales de las escuelas secundarias del área. Dijo que eso fue lo que lo atrajo a la carrera cuando era joven.

“Dijeron que cualquiera que tenga 18 años puede postularse para ser oficial penitenciario del estado y así fue como comenzó mi carrera policial”, dijo Ugarte.

Dijo que reclutar a una edad temprana y emparejar a oficiales penitenciarios jóvenes con oficiales superiores durante los turnos ayudará a hacer crecer la fuerza y abordar la escasez de personal. Dijo que aumentar la dotación de personal en la cárcel también podría ayudar a elevar la moral, ya que los agentes de detención trabajan en turnos largos.

“Creo que están sobrecargados de trabajo y subestimados”, dijo Ugarte.

Respondiendo a las amenazas escolares

Además de abordar las operaciones diarias, el próximo sheriff del condado también tendrá la responsabilidad de responder a amenazas sustanciales y falsas alarmas en las escuelas del área.

Un incidente en abril provocó que tres campus del Distrito Escolar Independiente de Clint fueran cerrados mientras múltiples agencias policiales respondían, incluida la Oficina del Sheriff. Los oficiales realizaron búsquedas habitación por habitación con armas en mano para asegurar las escuelas, incluida la escuela secundaria Mountain View. Un estudiante de 16 años que portaba una pistola de juguete pintada con aerosol de negro fue acusado de realizar una amenaza terrorista.

La respuesta de la Policía generó algunas reacciones negativas en las redes sociales, y los padres dijeron que ese tipo de respuesta policial podría traumatizar a los estudiantes.

“Es realmente difícil, es un equilibrio”, dijo Ugarte sobre tener que responder a incidentes en las escuelas.

Ugarte reconoció que la experiencia de tener agentes buscando a un presunto sujeto armado y derribando puertas puede ser traumatizante. Pero hay que hacerlo, afirmó.

“Por otro lado, como agente de la ley, ¿entras allí sin tu arma y haces preguntas cuando la última información que tienes es que hay un sujeto con un arma?” él dijo.

Ugarte dijo que no pueden correr el riesgo y asumir que es una broma más.

“Nos pone en una situación muy difícil”, dijo, añadiendo que tienen que garantizar la seguridad de todos.

Flores dijo que preferiría tener una respuesta exagerada que no tomar en serio la situación cuando se trata de un posible tirador activo.

“Hay que llegar allí de forma rápida y segura y luego hay que estar preparado para cualquier situación que sea”, dijo. “Si están (traumatizados) por eso, debemos brindarles esa ayuda a través de las escuelas, o a través de nuestra compensación a las víctimas de delitos o involucrando a la comunidad de salud mental”.