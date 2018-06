A la espera nueva vía en el Este que dará mayor fluidez

Residentes y conductores de la zona Este pronto tendrán un nuevo conector que agilizará el tránsito de la región, pero por el momento deberán de esperar un poco más hasta que concluyan todas las inspecciones.La construcción de la nueva vía forma parte de un proyecto de 19 millones de dólares compuesto de tres etapas. La fase uno abarca el bulevar de Eastlake desde la altura de la Interestatal 10 a la calle Darrington.La fase dos involucra Eastlake desde Darrington road hasta Horizon bulevar, esta porción fue inaugurada a principios de abril y ya se encuentra en funcionamiento. Y la tercera fase habilitaría la porción del buulevar Nuevo Hueco Tanks que conecta el tráfico sur de Eastlake y la I-10 con North Loop, North Moon y Alameda.En conjunto esta obra fue aprobada dentro del Plan Integral de Movilidad del Condado de El Paso 2013 y financiada principalmente por fondos federales procurados por la Organización de Planificación Metropolitana (MPO)“Este proyecto está compuesto por diferentes agencias, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) en El Paso estuvo a cargo del diseño, la ciudad de Socorro adquirió los terrenos necesarios y el Condado de El Paso proporcionó parte de los fondos mediante el programa de Inscripción del Vehículo (VRF)”, dijo Raymond Telles, director de la Autoridad Regional de Movilidad Camino Real (CRRMA).Actualmente el tramo de Nuevo Hueco Tanks se encuentra casi finalizado, pero aún requiere de que empleados de TxDOT terminen una lista de verificación para determinar que la vía, las banquetas y demás componentes ya estén bajo los reglamentos y estándares federales.“Están concluyendo la lista de verificación e inspección y reparaciones de menor escala para cumplir con los estándares de construcción. Pero la mayoría del trabajo ya está terminado”, explicó.Telles detalló que tanto el Condado de El Paso, el CRRMA y TxDOT escucharon las necesidades de la comunidad por incorporar nuevos caminos de movilidad, por lo que se priorizó la construcción de esta carretera.“El tramo de Eastlake fase uno y dos ya existía, pero debido al crecimiento que esta viendo esta área, en particular Horizon, este camino no estaba equipado para aguantar las exigencias de uso”, añadió.Mientras que Nuevo Hueco Tanks solía ser un camino de tierra, pero ahora es una carretera pavimentada próxima a ser inaugurada. Anteriormente esta vía facilitaba a los residentes de Socorro y el Valle Bajo acceso al campus Misión del Paso del Colegio Comunitario de El Paso (EPCC).La fecha de apertura de este tramo aún no ha sido fijada, pero Telles comentó que serán los funcionarios de la ciudad de Socorro quienes alertarán a la comunidad de la inminente inauguración.

