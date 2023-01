Reaparece Lady Rancho, ahora con ‘me dejaste pelona’

Ciudad Juárez.- Una mujer identificada en Facebook como Karla Soto acusó a la influencer local Zury Espino de incumplimento de colaboración luego de que Soto le colocara extensiones con un valor de $18,412 pesos a cambio de menciones en sus redes sociales.

“Le aplique casi los 300 gr de 24” rubio, fue un total de $18,412 pesos. Ella me dio la cantidad de 200 dlls restaba $14,612! Le realice la aplicación el día 13 de septiembre a lo cual quedo en mencionarme ese día y hacer una promoción ese mismo día, y qué creen no obtuve respuesta! La primera mención que me hizo fue el 16 de septiembre. Después de ahí no veía que me mencionara hasta que le puse el 27 de septiembre que estaba triste e inconforme por qué no me pelaba en pocas palabras!”, dijo la extensionista.

"Me dejaste pelona pendeja"

La también conductora no se quedó callada y a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales contó su versión de la historia, luego de que Karla Soto publicara una serie de capturas de pantalla de su conversación: