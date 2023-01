Video: 'Jaló a la bandona' a su divorcio

Ciudad de México.- Para celebrar su divorcio, un hombre llegó al Registro Civil en la ciudad de Acuña, Coahuila, acompañado de una banda sinaloense.

El video que ya se viralizó en redes sociales exhibe al nuevo soltero acompañado de tres músicos que interpretan algunos éxitos del género regional mexicano.

PUBLICIDAD

Para celebrar el divorcio la banda sinaloense interpretó “Cabrón y vago” .

“He revisado el pasado de lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado de domar este potro, más no me he dejado”, entona el músico.