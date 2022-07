Médico escribe receta con letra legible y las redes estallan

Cuando se acude al médico, usualmente otorgan recetas que solo pueden ser leídas por la persona encargada de entregar la medicina. Aunque se intente descifrar la letra, es muy difícil, es por ello, que unas imágenes publicadas en Twitter dejaron asombrados a miles, por la legibilidad de un especialista al momento de escribir la orden.

Mediante la cuenta @Alex_BArrocha, el hombre quiso mostrar que no todos los doctores escriben con una letra irreconocible. Por este motivo, miles de cibernautas no tardaron en aplaudirlo, ya que facilitó la tarea al paciente, quienes muchas veces son personas de avanzada edad y no logran leer lo que les recomendaron para aliviarse de su enfermedad.

“Hoy voy a hacer algún farmacéutico/a feliz”, fue lo que escribió Alex en la red social junto a la imagen de la receta que indicaba claramente “Dexketoprofeno 25 mg. 20 comprimidos oral”.

Como era de esperarse, la publicación ha logrado miles de visualizaciones y una gran cantidad de comentarios agradeciendo al médico por escribir con claridad lo que les receta a sus pacientes para recuperarse de sus males.